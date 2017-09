A opět pokles. Firmám se daří, a tak je lidí bez práce v kraji minimum

Karlovarský kraj - Většině firem v Karlovarském kraji se stále daří a to pozitivně ovlivňuje také vývoj na trhu práce. Lidí bez zaměstnání v regionu měsíc co měsíc ubývá a výjimkou nebyl ani srpen.

Ilustrační foto.Foto: Denik

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji se dostal na 3,8 procenta. V červenci to bylo 3,9 procenta. V Česku podíl nezaměstnaných klesl z červencových 4,1 procenta na čtyři procenta v srpnu.



Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal v srpnu jeden okres, a to Sokolov s 5,5 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb, a to 2,2 procenta. V okrese Karlovy Vary byl 3,7 procenta.



„Karlovarský kraj evidoval k 31. srpnu celkem 6 056 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 400 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 193 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,4 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov 3,8, v okrese Karlovy Vary 1,1 a v okrese Cheb 0,6,“ uvedla Veronika Dankanicsová, vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky úřadu práce.



Ke konci měsíce srpna bylo evidováno na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Karlových Varech 4 285 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,4 procenta. V evidenci bylo 1 014 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,3 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen klesl na čtyři procenta, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 3,5 procenta.





„Ke konci srpna bylo evidováno 274 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet stoupl ve srovnání s předchozím měsícem o sedm a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 78 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,35 procenta,“ poznamenala Dankanicsová.



Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1 823 uchazečů o zaměstnání, to je 22,3 procenta všech uchazečů vedených v evidenci karlovarské krajské pobočky úřadu práce.



V průběhu srpna bylo v Karlovarském kraji nově zaevidováno 1 073 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 18 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 201 osob.



„Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin nadále rostl počet volných pracovních míst a zároveň klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Ke konci srpna jich bylo v evidenci nejméně od června 1998, kdy tehdejší úřady práce evidovaly 289 537 nezaměstnaných. To svědčí nejen o dobré kondici české ekonomiky, ale také o dobrých výsledcích českých služeb zaměstnanosti,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.