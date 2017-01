ANO v kraji expanduje. Zakotvilo i v Ostrově

Karlovarský kraj - Téměř bez povšimnutí, zato cíleně rozšiřuje hnutí ANO svůj vliv v Karlovarském kraji. Po opětném založení místní organizace ANO v Karlových Varech, která byla kvůli neshodám a nedodržování stanov zrušena, zakotvilo ANO i v Ostrově.

A to loni v září. Předsedou zdejší čtyřčlenné organizace byl zvolen Lumír Pála. Do komunálních voleb v roce 2014 tak hnutí ANO v Ostrově, na rozdíl například od Karlových Varů, kde se ANO dostalo i do městské rady, nezasáhlo. „V Ostrově tehdy nebyl dostatečný počet žadatelů o členství v hnutí ANO, který je potřebný k založení místní organizace," objasnil situaci Martin Hurajčík, krajský předseda hnutí ANO.

A potvrdil, že ANO připravuje v Karlovarském kraji další rozšíření členské základny. „Samozřejmě plánujeme zakládání organizací. Nyní máme v kraji dvanáct místních organizací," potvrdil další expanzi ANO v kraji předseda Hurajčík.

Starosta Ostrova Pavel Čekan (ČSSD) důrazně odmítl veškeré informace o tom, že by on sám ANO v Ostrově pomáhal založit, či by v něm figuroval. Podle něj jde o fámy a dezinformace. „Není to pravda, myslím si, že mám dobré vztahy s hejtmankou Janou Vildumetzovou, ale to není o tom, jestli budu v ANO, nebo NE," uvedl. Jenomže to je právě Pavel Čekan, který se jako krajský zastupitel za ČSSD nepřipojil ke svým stranickým kolegům, kteří po šestnácti letech na kraji odešli do opozice, a vítězné hnutí ANO i novou koalici na kraji hlasováním jako jediný sociální demokrat podporuje. Roztržka se tak řešila v nejvyšším krajském orgánu ČSSD, protože bývalý krajský předseda Petr Navrátil se netajil tím, že by Čekana ze strany nejraději vyloučil.

Pavel Čekan ale tuto kritiku odmítá. „Ostrov celou dobu, ve všech volbách od roku 2010, držel vlajku ČSSD hodně vysoko, tedy i v posledních krajských volbách, kdy Ostrov bylo jediné město, kde ČSSD vyhrála, nicméně mí kolegové se k Ostrovu zachovali velmi macešsky. Osobně jsem na jednání krajského výkonného výboru hned po volbách vyslovil přání být alespoň ve vyjednávacím týmu a časem jsem pochopil, proč mě kolegové do vyjednávacího týmu nedali. Zřejmě jsem se jim nehodil do krámu, možná z hlediska nějakých dohod, které se domlouvaly dopředu, a možná předpokládali, že bych tento postup neschválil, takže jsem si řekl, že takhle to dál nejde. Na krajské konferenci ČSSD jsem sdělil i předsedovi ČSSD Sobotkovi, že někdo musí nést odpovědnost za výsledek krajských voleb, a tudíž předseda Sobotka nemá moji podporu na sjezd ČSSD. To samé si myslím i o panu Navrátilovi, který byl znovu zvolen předsedou kraje. Uvedl jsem, že pokud bude ČSSD potlačovat jiný názor již v zárodku, aniž by se přesvědčila o jeho správnosti, je to cesta do pekel," uvedl Pavel Čekan, který následně odešel ze všech stranických funkcí. Není už členem krajského výkonného výboru ani okresního výkonného výboru. Podporu ostrovské ČSSD ale má stále. „Dál jsem členem ČSSD, ale s jiným názorem," říká nyní. Do ANO prý vstoupit nechce.

„Nemám v úmyslu v současné době vstupovat do hnutí ANO, neříkám, že mi hejtmanka členství nenabízela, ale myslím si, že by to nebylo taktické. Bylo by dobré, pokud v Ostrově vznikne místní organizace ANO, abych pro ně nebyl člověkem, s kterým by v budoucnu nechtěli spolupracovat," vysvětlil starosta Čekan. A dodal, že by si v budoucnu dovedl představit hnutí ANO jako možného koaličního partnera ČSSD na ostrovské radnici.