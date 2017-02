Architekt města? Ta myšlenka je letitá, ale zatím chyběla vůle

Karlovy Vary - Město plánuje zřídit příspěvkovou organizaci kancelář architekta. Na detaily jsme se zeptali karlovarského primátora Petra Kulhánka (KOA).

Ilustrační fotoFoto: Deník

Proč hlavní architekt města? Myslíte si, že Karlovy Vary nemají vizi budoucího rozvoje? Jaká bude náplň práce této nové organizace?

Vizi rozvoje Karlovy Vary mají. Tu rámcovou definuje dokument města Strategie Karlových Varů. Upozorňuji, že je často zaměňována vize, která říká, jakým směrem a k čemu se chce město ubírat, a jednotlivé cíle, opatření a aktivity, které ji naplňují. To, co městu schází, je však odborný útvar, který by jednotlivé aktivity a postup právě k naplnění vize vedl, hlídal a koordinoval. Kancelář architekta města (KAM KV) by měla působit ve třech základních oblastech: urbanismus a územní plánování, péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu staveb a komunikace s veřejností a investory ve věcech urbanistického a architektonického rozvoje města.

Kde jste se inspirovali a s kým tento záměr konzultujete? Musejí s novou příspěvkovou organizací souhlasit i zastupitelé? Čekáte, že vám opozice znovu vyčte, že navyšujete počet zaměstnanců magistrátu, když máte poradní komise? Na zastupitelstvu opozice například ostře kritizovala komisi pro územní plán. Ta pracuje tři roky s honorářem pro každého člena ve výši 20 tisíc měsíčně a nový územní plán město stále nemá. Jeho rozvoj je tak stále blokován.

Myšlenka na ustavení architekta města je letitá, dotažení záměru však vždy něco chybělo vůle města, neshoda nad administrativním začleněním, pochybnosti, zda jsme schopni oslovit kvalitní osobnosti, které by tuto roli mohly zastávat. Inspirací v současnosti nám bylo město Brno, které Kancelář architekta města ustavilo v minulém roce jako výsledek odborné diskuse a analýzy, jakou roli má architekt města zastávat a jakou zvolit pro samosprávu nejvhodnější formu. Zároveň Brno vyšlo Karlovým Varům vstříc a nabídlo odbornou a metodickou pomoc při řešení této otázky.

Ustavení KAM KV předejde širší diskuse v zastupitelských klubech, odborných orgánech města, v odborné veřejnosti a samozřejmě finální slovo bude mít zastupitelstvo města. Zda bude či nebude opozice s ustavením souhlasit, neumím nyní předjímat. Při projednání rozpočtu na letošní rok již jeden opoziční zastupitelský klub pozitivně kvitoval návrh na ustavení KAM. Určitě jsem však k dispozici každému, kdo bude mít ke kanceláři architekta jakékoliv dotazy, poznatky nebo připomínky. Také v rámci zastupitelstva opodstatnění této instituce vysvětlím na jednání zastupitelů k tomuto tématu svolaném. Výhrada, že poradní orgány se k ničemu nedobraly, není myslím namístě. Odborné orgány posuzují konkrétní záměry města jim předkládané, nelze to však vykládat jako systematický přístup k dlouhodobému rozvoji města a naplňování již zmíněné vize. Byl to koneckonců strategický výbor, který doporučil radě města, aby se zabývala ustavením kanceláře architekta města.

Napadání pracovní skupiny pro územní plán vnímám jako hrubý faul opozice vůči lidem, kteří vynaložili enormní kus mravenčí odborné práce a podrobili návrh územního plánu detailní analýze a vyřešili bezpočet problematických věcí a nesrovnalostí v návrhu, ve vztahu k zájmům města. Zároveň se podílejí na vypořádání připomínek a námitek, ať už dřív ke konceptu územního plánu, nebo nyní k samotnému návrhu, který i díky jejich práci dospěl k veřejnému projednání. To, že územní plán je dokument velice složitý, ve kterém je třeba vyřešit mnohdy protichůdné požadavky a zájmy vlastníků pozemků a vypořádat se s vyjádřeními orgánů státní správy, není věc ve sféře vlivu ani města, o to méně pak pracovní skupiny.

Jaký bude mít tato příspěvková organizace rozpočet a kolik zaměstnanců?

Kancelář architekta města má v pracovní verzi navrženo pětičlenné obsazení architekta města samotného (ředitele kanceláře) a odborníky z oblastí hlavních činností uvedených na počátku. V rozpočtu města jsou na letošní rok schválené čtyři miliony korun na její ustavení a provoz. Vše ale bude předmětem zmíněného širšího projednání. Příspěvková organizace umožňuje, kromě jisté autonomie na politické reprezentaci, a tím pádem předpokladu kontinuity práce bez ohledu na politické změny, smluvní odměnu a tím vyšší pravděpodobnost nalezení renomované a erudované osobnosti pro tuto zásadní pozici. Ustavení kanceláře předpokládám po široké diskusi do konce první poloviny letošního roku a poté vypsání výběrového řízení na architekta města.

Zásadní pro kvalitní výběr bude sestavení hodnotící komise z renomovaných odborníků České republiky, možná i přizvání zahraničního experta. Tak tomu bylo v případě Brna, kde v porotě zasedla hlavní architektka dánské Kodaně.