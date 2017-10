Areály kasáren mizí z mapy kraje

Karlovarský kraj - Vojáky se to v Karlovarském kraji před rokem 1989 jen hemžilo. Protože region představoval takzvanou pevnou hráz socialismu a míru, nebylo snad většího města, aby v něm nebyla vojenská posádka. To vše už je ale minulostí.

Kasárna zmizela i z ulice Kapitána Jaroše v Karlových Varech, místo nich stojí nákupní centrum Varyáda.Foto: Ilustrační foto

Na Sokolovsku byla největší kasárna v Kolové u Kynšperku nad Ohří. Dnes je zde věznice, která vznikla v areálu bývalých vojenských kasáren, vybudovaných v 70. letech minulého století.



Další kasárna byla u Březové na Sokolovsku, přímo u Černého Mlýna. Zatímco Kynšperk byl armádní objekt, zde patřil majetek vnitru, potažmo útvaru Pohraniční stráže. Z nich se postupem let stala Správa ochrany státních hranic a nakonec Pohraniční policie. Kasárna byla v roce 1991 vyklizena a opuštěna.



Pozůstatky bývalých kasáren jsou i v Sokolově. Pár ubytoven z takzvaného papundeklu ale potkala likvidace. Město chce na jejich místě připravit stavební parcely.



Další ochránce hranic mohli potkávat lidé v Bublavě či Kraslicích, kde měli péesáci dva objekty. Jeden z nich obsadila poté cizinecká policie.



Po vstupu republiky do Schengenského prostoru byl objekt prodán. Z druhého je dnes městská ubytovna.



Téměř třicet let hyzdila opuštěná kasárna i vzhled města Chebu u sídliště Zlatý vrch. Letos začala jejich demolice a dnes na jejich místě už je jen prázdný prostor. A co místo nich vznikne? To zatím vedení města neví.

„Domlouvali jsme se s odborníky, že pokud bychom jako město na místě vybudovali základní infrastrukturu, což znamená zavést komunikační síť a přivést kapacitní sítě do této oblasti, tak pak by se toto prostranství mohlo nabídnout investorům,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec. Na místě by pak mohly vyrůst například bytové domy nebo obytné domy. „Pokusíme se zahrnout návaznost této lokality k opravě ulice Havlíčkova, která s areálem sousedí, a nemuseli jsme tak následně celou Havlíčkovu ulici rozkopávat,“ informoval chebský starosta.



Město chce následně také projednat dopravní napojení zmíněné lokality, což bude projednávat i s Karlovarským krajem. „Máme zpracované některé studie, jak by se tato lokalita napojila ve finále na hlavní výpadovku z Chebu, na Ašskou ulici, z ulice Komorní, která je v tuto chvíli zaslepená,“ podotkl starosta.



V některé ze studií, které si nechalo město již před časem zpracovat, navrhovali architekti i vybudování kruhového objezdu. To by však podle města nebylo úplně nejvhodnější, protože Ašská ulice se nachází v kopci.



Areál chebských kasáren byl dokončen v roce 1914, od roku 1990 jsou opuštěná. Dvanáctiletá správa vojenskou ubytovací službou a převod kasáren na město Cheb v roce 2002 s blokací, bez možnosti využívat kasárna dalších 10 let k obchodním účelům, proměnily objekty v ruinu.



Kasárenských areálů bývalo v Karlových Varech hned několik. Po většině z nich nezůstalo ani stopy, šly k zemi nedlouho po roce 1989. Jedinou památkou na obrovský vojenský areál ve Dvorech, byť maskovanou, je hlavní budova krajského úřadu. Ta byla přestavěna, ostatní objekty v rozlehlém areálu hejtmanství jsou novostavby na místě bývalých kasáren.

Další kasárna zmizela z ulice Kapitána Jaroše, místo nich stojí nákupní centrum Varyáda. Nadále stojí ve Dvorech bývalá vojenská nemocnice Eliška, kde sídlí hygienici. Prázdnotou zejí už řadu let bývalé vojenské objekty na Čertově ostrově. Armáda nadále využívá jen budovu na „Sachráku“ ve Staré Roli.



Absence vojenské přítomnosti ovšem vůbec neplatí pro Vojenský újezd Hradiště. Tento výcvikový prostor si, například na rozdíl od Brd, armáda nadále ponechala a intenzivně ho využívá ke cvičením.



Vojenský újezd Hradiště se však od 1. ledna loňského roku zmenšil zhruba o patnáct procent. Na vyčleněných územích vznikly dvě nové obce, Bražec a Doupovské Hradiště.