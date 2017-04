Blíží se 660. lázeňská sezona. Představí hru světel i pískovou sochu

Karlovy Vary – Původ družiny Karla IV., světelná show s akrobaty, pískové sousoší, ocenění významných osobností, řemeslný jarmark, hudební a divadelní projekce, osvědčené programové stálice, inovované i zcela nové prvky. Nejenom vše zmíněné tvoří program Zahájení lázeňské sezóny 2017 v Karlových Varech. Ta startuje ve dnech 5. až 7. května a její pořadí nese číslo 660. Třídenní slavnosti opět protnou celé centrum města a zasáhnou i do lázeňských lesů.

Ilustrační foto: DeníkFoto: Deník / Hnízdil Zdeněk

„K akci patří také Pálení čarodějnic, které se uskuteční týden před tím. Po minulých letech, kdy si lidé chválili rozdělený program na Sokolském vrchu a Rolavě, jsme se rozhdoli letos model zopakovat,“ informoval primátor Petr Kulhánek.

Samotnému zahájení lázeňské sezony bude vévodit několik stěžejních akcí. „V lokalitě sv. Linhart začnou již v pátek ráno vznikat sochy vyřezávané motorovou pilou, lanové centrum zahájí novou sezónu a otevře zbrusu novou trasu Junior, která je přístupná od 6 let věku,“ doplnil primátor s tím, že rozpočet na třídenní akci se pohybuje kolem dvou milionů korun, podobně, jako v předchozích letech.

Mlýnská kolonáda pak opět dostane dočasnou pískovou sochu, letos inspirovanou mottem „VARY v pohybu“.

Společenskou událostí víkendu bude Slavnostní večer s předáváním cen města a čestných občanství v Karlovarském městském divadle. Ten začíná v pátek v 19:30. „Akci doplní koncert Karlovarského smyfonického orchestru (KSO), kde zazní klasika, jazz i populáry jako předelávky Beatles nebo filmové skladby z Kolji nebo muzikálu Vlasy. Oba snimky totiž letos slací významná jubilea. Zajímavostí je, že sólisty během othtoo večera budou žáci ze ZUŠ Šmeralova,“ doplnila produkční KSO Vlasta Vodičková.

Atrakce v podobě audiovizuální show dostane letos nový rozměr. „Show se přesune na podium a audiovizuální prvky doplní akrobaté. Představení Pantokine skupiny Cirque Garuda bude k vidění v několika reprízách v pátek večer na podiu na Mlýnské kolonádě, v sobotu na podiu na třídě TGM,“ popsal Kulhánek.

Sobotnímu programu pak bude vévodit tradiční slavnostní žehnání pramenům, kterého se opět ujme apoštolský nuncius Monsignore Giuseppe Leanza. Odpoledne bude ve znamení průvodu družiny Karla IV. a večer zazní v Grandhotelu Ambassador známé filmové a dětské písničky v podání Jaroslava Uhlíře v doprovodu KSO.

Nedělní část programu bude zaměřena převážně na děti, pro které je připraveno zábavné odpoledne s atrakcemi, soutěžemi, koncerty a ukázkou z připravované novinky Činohry Karlovarského městského divadla, pohádky Konec strašidel ve Svatošských skalách.

„V průběhu celého víkendu bude ve Smetanových sadech probíhat řemeslný jarmark, u Grandhotelu Pupp Porcelánové slavnosti. a v pátek bude mít premiéru nová hraná prohlídka města „VARY v paruce“, kterou připravuje Infocentrum města ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera,“ doplnil primátor.

V sobotu nebude chybět tradiční Foodfestival s přehlídkou kulinářského umění a soutěží kuchařů a barmanů a během číšníků ve stylu Vrchní, prchni. V neděli je na programu čtvrtý ročník Sinatrovských slavností na Linhartu.

Na mnoha místech se představí regionální tanečníci, hudebníci, divadelníci a další umělci, které doplní známí interpreti, jako např. Petr Bende, Verona, Jakub Děkan nebo Mirai.

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2017

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30.4. 2017 neděle

Sokolský vrch – moderuje Kateřina Janstová

17:00 – 20:00 Soutěže pro děti

17:30 Dům dětí a mládeže – vystoupení

18:30 Soutěže masek

20:17 Zapálení hranice

20:20 Ivan Hlas – hudební vystoupení (konec 22:00)



Interaktivní galerie Becherova vila

10:00 – 19:00 Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky / Hollar 1917 – 2017 (vstupné 20,-)

16:00 – 18:00 Čarodějnická výtvarná dílna – příchozí zájemci si mohou vyrobit čarodějnické klobouky a jiné kouzelné doplňky (vstupné 50,-)



Volnočasový areál koupaliště Rolava

16:30 – 20:00 Dětská tvořivá dílna, malování na obličej, soutěže

16:30 Zahájení – registrace masek a kostýmů

17:00 O líných čertech

18:30 Překvapení pro děti

19:00 Slavnostní zapálení vatry

19:00 Country kapela Petr nebo Pavel

20:00 Průvod vynášení Morany

22:00 Ohňostroj



ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

5.5.2017 – 7.5.2017 Řemeslný jarmark –Smetanovy sady, denně od 10 do 18:00 hod.

5.5.2017 – 7.5.2017 Dětské dílny – Smetanovy sady, denně od 10:30 do 17:30 hod.

4.5. 2017 čtvrtek

16:00 Vernisáž výstavy – Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů – Vřídelní kolonáda – GALERIE NA OCHOZU (vstupné zdarma)

5.5. 2017 pátek

09:00 – 17:00 Vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou – sv. Linhart

10:00 – 17:00 Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky / Hollar 1917 – 2017 – Becherova vila (vstupné 20,-)

10:00 – 17:00 Jarní porcelánové slavnosti – před GH Pupp – prodejní trhy, doprovodný program pro návštěvníky

10:00 – 18:00 Řemeslný jarmark – Smetanovy sady

10:30 – 17:30 Dětské dílny (malované talířky, jarní dekorace) – Smetanovy sady

11:00 Slavnostní otevření další etapy lanového centra – sv. Linhart

14:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové – třída T.G.Masaryka

15:00 D - team – třída T.G.Masaryka

16:00 Petr Bende s cimbálovou kapelou – třída T.G.Masaryka (konec 17:30)

16:00 Vernisáž výstavy Slavní návštěvníci Karlových Varů. – Zámecká věž (pouze pro zvané)

16:30 Slavnostní předání pískové sochy – VARY v pohybu – Mlýnská kolonáda

17:00 Máchův Máj – Sadová kolonáda (vstupné zdarma)

18:00 The Silver spoons – hudební vystoupení

19:00 VARY v parukách – hraná prohlídka města, pouze česká verze (vstupné zdarma) – start Infocentrum, Lázeňská 14

19:30 Slavnostní večer s předáváním cen města a čestného občanství a vystoupením Karlovarského symfonického orchestru – uvádí Marcela Augustová a Petr Čimpera – KMD

21:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky – podium Mlýnská kolonáda

22:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky – podium Mlýnská kolonáda

23:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky – podium Mlýnská kolonáda



6.5.2017 sobota před GH Pupp

09:00 – 17:00 Jarní porcelánové slavnosti – prodejní trhy, doprovodných program pro návštěvníky

Vřídelní kolonáda – GALERIE NA OCHOZU

10:00 – 18:00 Výstava – Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů (vstupné zdarma)

Mlýnská kolonáda – pódium

10:00 Zahájení slavnostního žehnání pramenům (projev primátora, fanfáry)

11:00 Vystoupení mažoretek s kapelou – taneční vystoupení

12:00 Taneční studio Fontána – taneční vystoupení

13:30 Sestry Havelkovy s kapelou – hudební vystoupení

15:15 – 15:45 přichází průvod, ohlašují jej famfáry ze Zámecké věže – moderuje Helena Kyselá

16:00 MK Collective a Petra Brabencová – hudební vystoupení

17:30 Muzikálové melodie Pěvecké třídy Štěpánky Steinové – hudební vystoupení

Chrám sv. Maří Magdaleny

11:00 Slavnostní mše

Prostranství před kavárnou Elefant

11:00 – 12:00 ZUŠ A. Dvořáka – hudební vystoupení

14:00 – 15:00 Saxofonová třída Milana Krajíce – hudební vystoupení

Prostranství před LH Thermal

11:30 – 16:00 Food Festival Karlovy Vary

Třída T.G.Masaryka, Smetanovy sady

10:00 – 18:00 Řemeslný jarmark

10:30 – 17:30 Dětské dílny – výroba královských korun, ozdoby pro princezny, korálkování

14:00 – 18:00 Historický kolotoč pro děti (zdarma)

14:00 Dei - Gratia – středověká kapela

15:00 Ukázka střelby z historických děl

15:00 Orientální tanečnice – taneční vystoupení

14:00 – 18:00 Jízda na sudech

14:00 – 18:00 Molitanová bitva

16:00 – 18:00 Lukostřelba pro veřejnost (zdarma)

16:00 – 18:00 Historické ležení Karla IV. – ukázka historického ležení a zbraní, možnost focení s koňmi, rytíři a dámami

16:00 – 18:00 Hostina Karla IV. – kejklíři, rytíři, tanečnice a divadelníci předvádí své umění pro krále Karla IV. a jeho dvůr

18:00 – 21:00 Den Evropy

18:00 Zahájení Dne Evropy

18:45 Hodiny – hudební vystoupení

20:00 Verona – hudební vystoupení

21:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky

22:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky

23:30 PANTOKINE – audiovizuální show s akrobatickými prvky

Tržní kolonáda

11:00 – 12:00 Soubor písní a tanců Dyleň – taneční a hudební vystoupení

14:00 – 15:00 Módní přehlídka - TŠ Harmonie

16:00 – 17:00 Bád Boys – hudební vystoupení

Sadová kolonáda a Dvořákovy sady

10:00 – 18:00 Spolek panstva na tvrzi Žíželeves - korzování v šatech Biedermeier a historický tanec 19 století.

Divadelní náměstí

10:00 – 16:30 Občerstvení

10:00 – 12:00 Flašinetář

13:00 – 14:00 ZUŠ A. Dvořáka – hudební vystoupení

14:30 – 16:30 Harmonikář

Interaktivní galerie Becherova vila

10:00 – 17:00 Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky / Hollar 1917 – 2017 (vstupné 20,-)

18:00 Máchův Máj (vstupné zdarma)

Letní kino

14:00 Ukázka lovu dravých ptáků

14:30 Vlajková show HEROLD

15:00 Začátek průvodu Karla IV. – možnost fotografování s Karlem IV., vystoupení historického šermu a tanečnic (průvod vychází v 15:10)

16:00 Ukázka lovu dravých ptáků

Karlovarské městské divadlo

16:00 Vita Caroli – derniéra představení žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (vstupné zdarma, vstupenky v předprodeji v pokladně KMD a v pobočkách Infocentra města Karlovy Vary)

Galerie umění Karlovy Vary

16:00 Canto & piano (slavné písně a árie ze světových oper) – Jarní koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka – Galerie umění Karlovy Vary (vstupné zdarma)

Grandhotel Ambassador Národní dům

19:30 Jaroslav Uhlíř s Karlovarským symfonickým orchestrem (vstupné jeden dospělý + dítě za 200,- Kč – další dítě 50,- Kč, dospělí 200,- Kč, v předprodeji v pobočkách Infocentra města Karlovy Vary a on-line na vstupenky.karlovyvary.cz)

7.5.2017 neděle

10:00 – 16:00 Jarní porcelánové slavnosti – před GH Pupp – prodejní trhy, doprovodný program pro návštěvníky

10:00 – 17:00 Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky / Hollar 1917 – 2017 – Becherova vila (vstupné 20,-)

10:00 – 18:00 Výstava – Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů – Vřídelní kolonáda – GALERIE NA OCHOZU (vstupné zdarma)

10:00 – 18:00 Řemeslný jarmark – Smetanovy sady

10:30 – 17:30 Dětské dílny – dárky (brože) a přáníčka pro maminky - Smetanovy sady

13:00 – 17:00 Zábavné odpoledne pro děti – prostranství u LH Thermal

13:00 – 17:00 Skákací hrad, skluzavka a dětský koutek pro děti - prostranství u LH Thermal

13:00 – 17:00 Herní místa pro děti – děti plní úkoly, za které dostávají razítka na kartičku (obdrží u vstupu) - Chytání rybiček, Hod na cíl,

Opičí dráha s pingpongovým míčkem, Chůze na chůdách. Po splnění všech úkolů za orazítkovanou kartičku dostanou odměnu – prostranství u LH Thermal

13:00 Zahájení dětského dne moderátorem – prostranství u LH Thermal

13:00 Animační team – prostranství u LH Thermal

13:00 Collegium Vocale Jiřího Štrunce, ženský komorní sbor z KV – Mlýnská kolonáda

13:00 Mažoretky – taneční vystoupení – třída T.G.Masaryka

13:30 Bibi Blažková – prostranství u LH Thermal

14:00 – 18:00 Historický kolotoč pro děti (zdarma)

14:00 Animační team – prostranství u LH Thermal

14:30 Jakub Děkan – třída T.G.Masaryka

14:45 Bibi Blažková – prostranství u LH Thermal

15:00 1. kolonádní koncert Karlovarského symfonického orchestru – Mlýnská kolonáda

15:20 Animační team – prostranství u LH Thermal

15:55 Carpe Diem - taneční vystoupení – prostranství u LH Thermal

16:00 Mirai – hudební vystoupení – třída T.G.Masaryka

16:30 Akro Joga – prostranství u LH Thermal

16:40 Animační team – prostranství u LH Thermal

17:00 Sinatrovské slavnosti IV. – Sv. Linhart (vstupné zdarma)

17:00 Pohádka KONEC STRAŠIDEL VE SVATOŠSKÝCH SKALÁCH – ukázka činohry KMD – Dvořákovy sady