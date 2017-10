Bude pec v krematoriu opravená nebo nová?

Karlovy Vary – Smrt patří k životu, to ví každý. Ovšem karlovarští radní si koloběh života si nyní připomínají snad na každém jednání rady města.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Zdeněk Hnízdil

Důstojný odchod zemřelých a stav karlovarského krematoria řeší už více než rok. Po výběrovém řízení na provozovatele krematoria nyní zvažují, zda dosluhující spalovací pec v krematoriu opravit, nebo pořídit zbrusu novou. Už nyní jsou těla nebožtíků zpopelňována mimo Karlovy Vary, protože pec je odstavena. Přitom jde o jediné takové zařízení v celém kraji.

„Na stole máme faktické argumenty. Generální oprava současné spalovací pece nás bude stát přibližně šest milionů korun a nová by stála přibližně jednou tolik, tedy zhruba dvanáct milionů. Vzhledem k tomu, že současné spalovací zařízení v krematoriu je v provozu už dvacet let, a tudíž dosluhuje, musíme zvážit, jak se rozhodneme. V úvahu musíme vzít i to, že oprava dosluhující pece by trvala přibližně deset týdnů, zatímco dodávka a instalace nové si vyžádá měsíce,“ uvedl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA).

Rada města tak prozatím stáhla tento bod z programu. Jakou variantu rada zvolí, o tom rozhodnou odpovědi na dotazy, které město rozeslalo firmám, jenž tuto technologii do krematorií dodávají. Radní chtějí vědět, jaká je časová a finanční náročnost instalace nové pece, zajímají je provozní náklady, počet garantovaných žehů a doba realizace dodání.

„Rozhodnutí, zda spalovací pec opravit či pořídit novou musí být podloženo faktickým argumenty. Musíme mít relevantní informace, které zjistíme z došlých odpovědí. A až poté se rozhodneme,“ zdůraznil primátor Kulhánek. Jakou variantu rada zvolí, to bude jasné do 17. října.