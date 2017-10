Bude v Císařských lázních koncertní sál? Konečné slovo budou mít památkáři

Karlovy Vary - Je to smutné, ale jestliže se u chátrajících Císařských lázní něco mění, pak je to projekt na jejich přestavbu.

Císařské lázně.Foto: Ilustrační foto

Z miliardové rekonstrukce musel Karlovarský kraj slevit na opravu za 600 milionů a nyní řeší další požadavek. Spolek Koncertní sál pro Karlovy Vary navrhuje vestavbu sálu do budovy Císařských lázní asi za dvě stě milionů korun. Podle spolku Karlovy Vary sál nutně potřebují a vestavba do Císařských lázní by vyšla nejlevněji. Proti jsou ale památkáři, kteří mají při opravách této národní kulturní památky zásadní slovo.

Společné jednání o této variantě má být podle předsedy spolku Martina Ondráčka v říjnu. Koncertní sál se dostal i na program karlovarského zastupitelstva, kde Ondráček tento záměr podrobně vysvětloval.

„Tato národní kulturní památka si zaslouží celospolečenské využití a tím, že zde umístíme orchestr, na který chodí několik tisíc lidí měsíčně, tak budově zajistíme návštěvnost. A nejdůležitější důvod je ten, že je to nejlevnější varianta. Nový sál by vyšel na asi jednu miliardu a koupě a přestavba jiné budovy by vyšly na podobnou částku. Vestavba do Císařských lázní je odhadnuta na asi 200 milionů navíc proti stávajícímu projektu,“ argumentoval Ondráček.

Snahu o nový koncertní sál v Císařských lázních podpořili i lidé, kterých se pod petici podepsalo na tři tisíce. A proti není ani primátor Petr Kulhánek (KOA). Tento záměr ale může narazit, protože studie sálu umístila koncertní sál do prostor, kde jsou nyní bývalé koupelny. Ty jsou ale podle památkářů ve své komplexnosti jednou z nejcennějších částí budovy. Podle spolku by ale bylo pro koncertní sál využito pouze několik koupelen, které jsou dnes stejně zcela zdevastované a bez původního vybavení.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) je setkání s památkáři kvůli koncertnímu sálu naplánováno na 12. říjen. Na jednání se památkáři mají vyjádřit, zda je možné docílit toho, aby koncertní sál byl do Císařských lázní začleněn s parametry, jaké spolek požaduje.

Zda se tedy projekt obnovy Císařských lázní, na němž se 100 miliony má podílet město, 250 milionů jde z rozpočtu kraje a 250 milionů přislíbilo Ministerstvo kultury, bude měnit, tedy vůbec není jisté.

Císařské lázně na opravu čekají už roky, přesto se kraj, jemuž tato národní kulturní památka patří, budovu snaží opravovat alespoň částečně. Kraj totiž každoročně žádá o dotace z programu na záchranu architektonického dědictví z Ministerstva kultury. Letos získal dva miliony 150 tisíc a hejtmanství přispělo milionem. Za tři a půl milionu tak bude podle hejtmanky Vildumetzové opraven střešní plášť Císařských lázní. Karlovarský kraj o tuto dotaci žádá od roku 2011 a celkem už na částečné opravy budovy od Ministerstva kultury získal 10 milionů 525 tisíc a hejtmanství přispělo během těchto let částkou tři miliony 700 tisíc.