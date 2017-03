Budeme se v sadech scházet pod ocasem?

Karlovy Vary - Nejlepší sochu Karla IV., která by měla ve městě zastupovat 21. století, navrhl akademický sochař Michal Gabriel. Shodla se na tom devítičlenná komise.

VÍTĚZNÁ SOCHA KARLA IV. od Michala Gabriela.Foto: Barbora Šmudlová

„Nakonec se nám sešlo třináct návrhů od dvanácti oslovených autorů," uvedl iniciátor soutěže Ivan Thýn. Michal Gabriel vytvořil pomník z nerezové oceli. „Je to vzpomínka na slavnou minulost, zhmotnělou v současném materiálu pomocí technologie budoucnosti," uvedl autor.

Podle poroty Gabriel jednoznačně nejlépe splnil zadání a vyhověl požadavkům na umělecké dílo, které se může stát plnohodnotnou součástí města. Návrh podle poroty přinesl promyšlené, komplexní a přesvědčivé řešení a v konečném hlasování se jednomyslně umístil na prvním místě.

Pomník by měl v reálu vážit 24 tun a měřit 4,8 metru. Odhadovaná cena na jeho realizaci se pohybuje kolem 8 milionů korun.

Socha Karla IV. na koni by měla být podle autora umístěna ve Smetanových sadech. Možná se do budoucna i obyvatelé Karlových Varů dočkají toho, že se budou scházet pod ocasem. Rozmisťovat po Karlových Varech sochy jejich zakladatele se stalo tradicí. „Oslovili jsme výtvarníky, co Karlovy Vary znají. Žili zde, pracovali nebo studovali a mají je rádi," řekl Thýn.

Autoři měli ve své tvorbě volné ruce, mohli navrhnout, cokoliv chtěli. K tomu si ale museli i najít vhodný prostor, kam své dílo umístit.

„Shodli jsme se na tom, že chceme, aby po nás zůstala památka pro další generaci. Památka, která bude hovořit o tom, jak kulturně vyspělá generace jsme," doplnil Thýn.

Teď už bude na vedení města, jak se k samotné soše a její realizaci postaví. Politici tedy budou v konečné fázi rozhodovat o umění. Uvidíme, jestli moderna vyhraje před konzervatismem.

Výherci a ocenění v soutěži

1. místo: Michal Gabriel, který dostane za svůj návrh 70 tisíc korun

2. místo: Miroslav Páral, který obdrží 30 tisíc korun

3. místo si rozdělili hned dva autoři: Karel Bečvář a Pavel Opočenský, kteří obdrží každý 20 tisíc korun

Čestné uznání udělila porota: Jiřímu Kožíškovi a Matěji Poláchovi

Mimořádné uznání klubu Rotary a finanční cenu 20 tisíc korun mimo soutěž získá: Karel Fron ml.