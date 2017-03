Budou řidiči MHD měnit žárovky? ptala se opozice

Karlovy Vary - Do ostrého sporu se dostali karlovarští zastupitelé kvůli veřejnému osvětlení. Jeho správou chtěla koalice (KOA, ČSSD, KDU-ČSL a nezávislí) nově pověřit Dopravní podnik, ale narazila na odpor opozice. Svůj návrh pak sice prosadila, ovšem za cenu tvrdé kritiky o tunelu a rozkrádání.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Olej do už tak vyhroceného konfliktu přilil i dopis dvou úředníků technického odboru karlovarského magistrátu, v němž oba zastupitele varovali, že pokud město pověří správou veřejného osvětlení Dopravní podnik, pak to bude hazard s majetkem města v řádech stamilionů korun a tunelování veřejného osvětlení. „Komu co taková změna přinese?" varovali zastupitele úředníci. Primátor Petr Kulhánek (KOA) ale takové hrozby odmítl. „Doběhly smlouvy na veřejné osvětlení z minulosti a my jsme před sebou měli dvě cesty. Buď tuto zakázku tendrovat, nebo ji bez soutěže svěřit městskému Dopravnímu podniku. Volili jsme druhou variantu, protože za správu ušetříme patnáct procent z ceny, ale Dopravní podnik (DP) bude provozovat inteligentní zastávky, čerpat dotace z IPRÚ a je zde přímá návaznost na světelnou signalizaci ve městě," vysvětlil. Opoziční zastupitelé za Karlovaráky, hnutí O co jim jde, ALTERNATIVU, k nimž se přidala KSČM, se ale ironicky otázali, zda tedy řidiči MHD budou měnit žárovky a záměr města se správou veřejného osvětlení zcela rozcupovali. Kritizovali znění smlouvy o dílo, ptali se na subdodávky, jejichž kontrola nejprve ve smlouvě byla, ale Dopravní podnik si ji přál vyřadit, a chtěli vědět, zda bude osvětlení spravovat sám nebo si najme firmu. A zda ji vysoutěží nebo ji osloví.

„Zatím jsme měli dvě firmy, kterým jsme platili devět milionů korun ročně. Dospěli jsme k tomu, že pokud to bude dělat naše společnost, budeme mít větší přehled nad náklady, reklamacemi a podobně," oponoval kritice náměstek Bruštík (nez.) stejně jako náměstek Riško (ČSSD). Zastupitel Jiří Kotek pak navrhl, aby město tento bod stáhlo z programu. „Dejte nám rozpočet a vizi, ať víme, o čem hlasovat," žádal vedení města. Když návrh většinou hlasů prošel, komentoval to slovy: „Styďte se, je mi z vás blivno."