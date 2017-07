Bývalému řediteli silničářů ČVUT diplom nevydalo

Karlovy Vary - Rektorát Českého vysokého učení technického v Praze vysokoškolský diplom na jméno Vítězslav Janků nevydal a osoba uvedeného jména není vedena v matrice studentů ČVUT.

Vítězslav Janků.Foto: archiv

Toto písemné stanovisko obdrželo vedení Karlovarského kraje od rektorátu ČVUT, kterého se dotazovalo, jestli bývalý šéf Krajské správy a údržby silnic Janků ČVUT absolvoval. Na vysokou školu se rada kraje obrátila poté, co se objevily pochybnosti o pravosti vysokoškolského diplomu ředitele silničářů.

Podle informace mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové žádají zástupci školy, aby Krajský úřad Karlovarského kraje informoval ČVUT o krocích vůči orgánům činným v trestním řízení v této věci. „Směrem k ČVUT kraj sdělí, že podal trestní oznámení k prověření skutečností týkajících se podezření na spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Podání trestního oznámení schválila rada kraje 26. června,“ uvedla mluvčí.

Janků byl jmenovaný po výběrovém řízení do funkce šéfa krajských silničářů letos v dubnu, v červnu ale na funkci rezignoval.

„Rada kraje na svém mimořádném zasedání 26. června zároveň vzala na vědomí rezignaci pana Janků. I v případě, že by nerezignoval, došlo by ovšem k jeho okamžitému odvolání. Na pracovní místo ředitele této příspěvkové organizace jmenovala na dobu určitou Ing. Petra Šťovíčka,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Na to, že se má Janků prokazovat údajně falešným diplomem, měl někdo, patrně anonymně, upozornit krajské zastupitele. Bývalý ředitel krajské příspěvkové organizace Janků odmítal, že by byl jeho vysokoškolský diplom nepravý. Případ označil za politicky motivovaný s úmyslem poškodit hejtmanku.