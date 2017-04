Čarodějnice zaplanou a májky povstanou

Karlovarský kraj – Pálením čarodějnic a stavěním májek se vždy slaví příchod jara a tyto původně pohanské zvyky v obcích i městech doprovází bohaté kulturní programy.

Tradiční vatra s Moranou na vrchu. Jejich absenci při oslavách by hasičům jen pramálo kdo odpustil.Foto: Deník / Hnízdil Zdeněk

Hraje muzika, točí se pivo, náměstí zaplní jarmarky, soutěží se o nejhezčí masku čarodějnice a pálí se Morany.

Dvojitou oslavu čarodějnic si stejně jako loni, připravily třeba Karlovy Vary.

„Tradiční rituály a oslavy filipojakubské noci budou probíhat v Karlových Varech na Sokolském vrchu a na Rolavě. Zábava na Sokoláku vypukne v 17:00 a zájemcům se otevře také Čarodějnická dílna v přilehlé Becherově vile. Hvězdou večera bude známý písničkář Ivan Hlas,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Na Rolavě bude akce spuštěna již v 16:30 otevřením tvořivé dílny a registrací masek do soutěže o nejhezčí kostým. „Děti se mohou těšit mimo jiné na pohádku O líných čertech, o hudební program se postará karlovarská country kapela Petr nebo Pavel,“ dodala mluvčí.

Na Karlovarsku lze také zavítat například do Hroznětína. „Máme naplánované dvě akce. Obě na neděli 30. května. Čarodějnice pro nejmladší budou od 14 do 16 hodin u Základní školy na atletickém hřišti, kde se budu hrát hry a také opékat buřty,“ řekl hroznětínský starosta Martina Maleček s tím, že ale myslí i na dospělé. „Od 17 hodin začne v TJ Olympie Hroznětín Čarodějnický večer. Hudební zábava potrvá až do půlnoci, což máme povoleno ve vyhlášce,“ dodal Maleček.

Dnes se pak pálí čarodějnice i na pláží na Velkém Rybníku. Od 18 hodin se budou opékat špekáčky, muzicírovat u ohně. Večer zahraje i rocková skupina Brocks.

Čarodějnice se slétnou také v Mariánských Lázních. Tady už tradičně připravil program hotel Krakonoš. Ještě před samotným čarodějným rejem si přijdou na své hlavně rodiny s dětmi v místním miniaturparku Boheminium.

Už dnes, v sobotu, v 11 hodin se v parku rozhoří čarodějnický oheň, na kterém si čarodějky a čarodějové budou moci opéct buřty. Se svým vystoupením se představí také Divadlo Z bedny, které si připravilo čarodějnické pásmo pohádek pro pobavení dětí i rodičů. Vatra a pálení čarodějnic pak začne před hotelem Krakonoš v 17 hodin. Nebude chybět ani vyhodnocení dětským masek. K čarodějnickému tanci a pekelnému poslechu bude hrát country hudba Starší páni Tachov. Rej dospělých čarodějnic pak vyvrcholí ve 21 hodin vyhodnocením masek.

Na Sokolovsku je tradiční hřebenovsko-josefovskou akcí Pálení čarodějnic se středověkou scénkou a nespoutanou zábavou. Každý rok se najdou nešťastnice, z nichž některá je upálena na hranici pro výstrahu ostatním. Letos se koná na josefovské návsi od 18 hodin. Těšit se můžete i na oblíbený průvod z Cikánského dvora hradu Hartenberg, kde akce začne už v 17 hodin.

Čarodějnické reje vypuknou v neděli i v dalších městech a obcích Sokolovska. V Chodově je připraven bohatý program u KASSu a v parku. Už od 8 hodin zaplní prostranství u KASSu stánky a pouťové atrakce. Připraveny jsou kapely, upálení čarodějnice, ohňostroj i tancovačka ve společenském sále. Čarodějnice přiletí i do loketského amfiteátru, Horního Slavkova nebo Krásna.

Pálení čarodějnic a lampionový průvod v Sokolově. Areál lesoparku Bohemie Sokolov bude v neděli 30. dubna od 16 hodin hostit akci Pálení čarodějnic. Zahrají a vystoupí Triton, Z ulice, k vidění bude Perníková chaloupka aneb Popletená pohádka (M+M Hranice), Čarodiskotéka pro děti, End of Scream, Turbo a chybět nebude závěrečný ohňostroj.

Stavění máje a pálení čarodějnic nebude chybět ani v nedaleké Březové. V neděli zde vše začíná od 18:30, kdy zahraje soubor Březováček, poté následuje čarodějnický rej dětí, průvod malých mažoretek a hasičů, stavění májky, zahraje i skupina Martin Čarný Band.

Celým programem provede moderátor Aleš Pokorný. Po celý den budou za požární zbrojnicí pouťové atrakce.