Cech fiakristů dostal na kočáry další šanci

Karlovy Vary – Kočárová doprava v Karlových Varech je jednou z rarit lázeňského města, která vhodně doplňuje jeho kolorit, ale také problém, který museli řešit až zastupitelé.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Provozovat ji tak bude v letošní sezoně Cech fiakristů. A to přesto, že rada cechu smlouvu vypověděla a nové vyhlášené výběrové řízení vyhrála s nejvyšší nabídkou milion 40 tisíc korun Vladimíra Žeravíková. Shodou okolností jde o bývalou jednatelku Cechu fiakristů, s nímž se ale rozešla ve zlém. Byla to totiž právě ona, která nájem městu neplatila, ačkoliv od majitelů kočárů peníze za nájem vybrala. A dluhy stály Cech fiakristů zrušení nájemní smlouvy, protože městu s dlužníkem došla trpělivost. Žeravíková pak dluhy městu uhradila, ale jako vítěz soutěže, a tudíž provozovatel kočárové dopravy v Karlových Varech, znovu neuspěla. Rozhodnutí rady města napadli Cech fiakristů a primátor Petr Kulhánek podle platné legislativy a pozastavil výkon usnesení výsledku řízení. S tím, že o kočárové dopravě rozhodnou až zastupitelé.

#clanek|3228286#



Ti nejprve radě města vyčinili, že se alibisticky z problému vyčlenila a rozhodnutí ponechala na nich, ačkoliv to bylo v její kompetenci. „Radní si nás berou jako rukojmí,“ vyčetla radě zastupitelka Věra Bartůňková (KSČM). Zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde) zase poukázal na to, že nechce spolupracovat s někým, kdo defraudoval peníze. „Jak se to mohlo stát? Dostávala peníze od fiakristů a městu je na účet nepoukázala,“ zdůraznil.

Žeravíkové právnička Kateřina Klímová upozornila, že to byla ona, která Cech fiakristů v roce 2010 založila, a i jako vítěz výběrového řízení by chtěla s cechem i nadále spolupracovat. Zastupitelé ale většinou hlasů neschválili výsledek výběrového řízení a kočárovou dopravu bude i nadále provozovat Cech fiakristů. Protože jeho smlouva na pronájem s městem tak zůstává v platnosti. Cech platí roční nájem za osm štaflů 350 tisíc korun.