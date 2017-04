Cestuj s batohem, šamanem i outloněm. Je tu filmový festival Zcestovalec

Valeč – Již potřetí zámecký areál ve Valči na Karlovarsku zaplaví zcestovalá atmosféra. O víkendu od 21. do 23. dubna vás čeká třetí ročník cestovatelského setkání Zcestovalec.

Do Valče zamíří celý svět. Letos se již potřetí koná unikátní festival s cestovatelskou tematikou.Foto: R. Bartoň

Během víkendu proběhne několik cestovatelských přednášek, promítne se filmová esej, bude si kde sednout ke kamnům a probrat, co je třeba. Nebude chybět výborná kuchyně a bar ve velkém stanu.

„Po páteční Jam Session se budeme těšit na dva sobotní koncerty. Tradičně lze účinkující ocenit příspěvkem do klobouku. Za jídlo a pití si návštěvníci určují cenu také sami. Místo, kde by mohli zcestovalkyně a zcestovalci složit hlavu, postavit stan či zaparkovat obytňák, bude připraveno,“ doplnil jeden z pořadatelů akce Roman Bartoň.



P R O G R A M:

PÁTEK

18:18 Zcestovalé večerníčky /vernisáž výstavy

20:20 Seznamovací kruh & večerní Jam Session



SOBOTA (sál)

13:00 – 13:15 Zahájení & znělka

13:15 – 14:15 Cesta za váhavými a nosatými primáty / Terka & Jitka

15:00 – 16:30 Dokument Skok do vody & diskuze

17:00 – 18:15 Poutníci v Ekvádoru/Václav/utisovehovrchu.cz

19:00 – 20:00 Matouš: Ze života digitálního nomáda



SOBOTA (stan)

15:00 – 20:00 Open space, H.E.M.P. (experimental ambient music set), topení v kamnech, medovina, čaje, jídlo, hovory

20:00 Koncert – Jakub Cermaque & Iamme Candlewick

22:00 Koncert – Babsohn band – klezmer / balkánské, rómské, ruské, ukrajinské či irské písně až po reggae.



NEDĚLE

12:12 Vycházka po krásách Valče. Téma: rozkvět a ruinofanouškovství.

15:15 Zavírací kruh.