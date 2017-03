Chcete lyžovat? Na horách je ve skiareálech stále dost sněhu

Karlovarský kraj - Lyžaři ještě nemusejí balit výstroj. Jaro se už sice výrazně přihlásilo o slovo, ale na horách ještě stále vládne zima a jsou tady poměrně slušné podmínky pro vyznavače zimních sportů.

Počátkem týdne dokonce spadlo několik centimetrů nového sněhu a o víkendu se mají ve vyšších polohách teploty pohybovat kolem nuly. Ideální příležitost, jak si ještě užít lyžování.

Ve skiareálu Neklid Boží Dar je před nadcházejícím víkendem kolem 20 až 40 centimetrů sněhu. V provozu jsou tady všechny sjezdovky, lanovky a vleky.

Skiareál Boží Dar Neklid nabízí dobré podmínky pro lyžování a snowboarding. Na širokých, upravených sjezdovkách leží zhruba 30 cm přírodního sněhu. Lyžuje se i o víkendech zcela bez front. V provozu jsou všechny vleky i sjezdovky. Večerní lyžování na vleku Hranice je v provozu v pátek a sobotu od 18:00 do 20:00.

O dostatek sněhu není nouze ve skiareálu Klínovec, leží ho tady kolem jednoho metru. Areál je otevřen denně od 8:30 do 16:00. V provozu jsou nadále všechny lanové dráhy, dále vleky F, G a pojízdné pásy v dětských parcích. Vysněženo a připraveno je před víkendem přes 15 km sjezdovek všech obtížností. Do 18. března pokračuje každý den večerní lyžování od 16:00 do 21:00 na vleku F. V provozu jsou i pravidelné skibusy z Mariánské, Loučné, Háje, Kovářské, Božího Daru, Jáchymova a skibus mezi vrcholy Klínovce a Fichtelbergu.

Od 9. března je opět v provozu funpark na sjezdovce č. 5 Pod Zámečkem. Funpark bude strojově a ručně každý den upraven.

Ve skiareálu Plešivec je kolem půl metru sněhu a otevřeno by mělo být o víkendu šest z deseti sjezdovek.

Slušné podmínky panují ve skiareálu Bublava Stříbrná s výškou sněhu kolem 60 centimetrů. K dispozici by mělo být o víkendu pět sjezdovek a připravena je i kultura.

Penzion Bublava, Apres Ski Bar a SKI centrum Bublava pořádají v sobotu od 14:00 hodin koncert legendární pražské kapely Funk Corporation. Skupiny, která loni dělala předskokana na Benátské noci legendě jménem Tom Jones. Funky a skvělá zábava se odehraje na sluneční terase Penzionu Bublava.

Lyžuje se také na božídarském Novaku, v areálu Skipot v Potůčkách a v provozu je rovněž skiareál Snowhill v Mariánských Lázních. Otevřeny jsou oba areály v Perninku.