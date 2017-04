Chtěli své dluhy vyřešit slušně. Přišel pád

Nová Role - Nová Role Dobrý konec má příběh, který začal před pětadvaceti lety. Příběh o manželském páru, kde ona je zcela nevidomá a on trpí částečnou slepotou.

Michal Pobiš se svým pomocníkem a kamarádem, psem FrodemFoto: Deník / Hnízdil Zdeněk

Příběh o dvou inteligentních lidech, které soukolí života a jejich handicapu vehnalo do dluhové pasti, ze které nebylo postupně úniku. Měsíčně jim po všech platbách zbylo na živobytí kolem tří tisíc korun a to bylo při potřebě speciálních pomůcek opravdu málo. Manželé Pobišovi letos požádali o oddlužení, a co víc, postupně se jim dostalo pomoci, kterou ani nečekali. Nejenže se jejich dluh snížil o více než dvě třetiny, začalo se jim také dařit při hledání zaměstnání.

„Stává se to i zdravým lidem. I když se snaží se zachovat slušně, tak je soukolí dluhů dožene. V tomto případě pan Michal udělal vše správně, jen se jednoduše neporadil s odborníkem, a tak na konsolidace půjček málem doplatil,“ uvedl Petr Salva z Dluhové poradny. „Všechno začalo kolem roku 1992. Já byl už invalidní důchodce a naši podnikali,“ uvedl Michal Pobiš.

„Snažil jsem se jim pomáhat a jednou došlo i na to, že jsem si musel zřídit úvěr. Rodičům by banka už nepůjčila a my potřebovali dovybavit firmu materiálem,“ uvedl Michal Pobiš. Jeho otec byl zakladatelem novorolské svíčkárny.

„Vzal jsem si půjčku kolem třiceti tisíc korun. Naši už ale měli další dluhy a postupně se nabalovaly další. Chtěl jsem jim pomoci, a tak jsme začali splácet úvěr úvěrem. Vytloukat klín klínem,“ dodal Pobiš.

Tak to šlo stále dokola, dokud nepřišla první rána, a to když si Michal asi po pěti letech našetřil na byt v Nové Roli. „Naskytla se příležitost výhodné koupě bytu a já tak učinil. Jenže jsem byt napsal na otce s matkou a to byla chyba. Krátce poté jsem odešel za prací do Prahy, odkud jsem ale posílal rodičům peníze na splátky. V tomto období jsem rovněž poznal svou nynější manželku Jarmilu, se kterou jsem se chtěl do nového bytu nastěhovat. Po návratu jsem zjistil, že rodiče na bytě udělali asi další dvacetitisícový dluh, a na dveře zaklepali exekutoři,“ popsal.

Dluhy tou dobou už rostly a exekuce taky. Jako zrakově postižení si jej vedle klasického nábytku museli vybavovat i pomůckami, včetně zázemí pro slepeckého psa Froda. Dále přišla svatba a na to vše se někde musely vzít finance.

PRVNÍ KONSOLIDACE

Kolem roku 2004 zažádal Michal u společnosti GE Money Bank o konsolidaci splátek. Po ní bral akorát invalidní důchod a platil bance kolem 6000 měsíčně. „Jediné, co jsem tehdy dělal, bylo neustálé splácení a dokupování vybavení po exekuci a půjčování dalších prostředků na celý tento proces. Tou dobou také zemřel můj otec, a i když jsem mohl zdědit nějaké finance, spolu s nimi by na mě padly další dluhy a to jsem odmítl,“ přiblížil Pobiš.

DRUHÁ KONSOLIDACE

Manželský pár si začal půjčovat více, aby stíhal splácet, a kolem roku 2008 došlo na další konsolidaci Unicreditem. Výše splátky se vyšplhala na 8 462 korun měsíčně. Mezitím jim byl alespoň městem Nová Role přidělen sociální byt. I ten ale museli Pobišovi vybavit. „Snažil jsem se s tím vším vyrovnat jako slušný člověk. Od dluhů jsem nijak neutíkal, naopak, vše jsem stále řešil rozumem a slušně a snažil se splácet včas. V době kolem druhé konsolidace jsem neměl ani práci. Do roku 2007 jsem pracoval v TyfloCentru v Karlových Varech, kde jsem měl na starosti administrativní práce, prezentace při akcích, pomoc klientům a tak dále. Chtěl jsem ale zkusit něco jiného a přihlásil se na masérský kurz. Ten dopadl mizerně, jelikož mě školitel přesouval stále na příště, na příště, na příště, až z toho bylo nikdy. Byli jsme bez práce a dále si půjčovali na živobytí.“

TŘETÍ KONSOLIDACE

Třetí restrukturalizaci půjček provedla v roce 2016 společnost Bohemia Energy, a to během jedné ze svých prezentací nabídky cen elektřiny a plynu. Nabídli manželům restrukturalizaci a to vše jen zhoršilo. Měsíční splátka teď byla 10 900. „Dnes už vím, že jsme si situaci zhoršovali sami. Neporadili jsme se s odborníky ani s kamarády. Bylo mi z mé situace studno a nechtěl jsem, aby o ní někdo další věděl. Vše mohlo dopadnout dobře mnohem dříve,“ přiznal Michal a dodal: „Kamarádka mi pak poradila obrátit se na Dluhovou poradnu. Pomohli nám s oddlužením a nyní čekáme na přiznání splátky kolem 4000 korun.“ Před soudem dluží Pobišovi asi 509 000.

KOUPĚ VYSAVAČE A NEPLATNÁ SMLOUVA

Mezi tím vším splácením, půjčováním a splácením dorazil loni k manželům domů v prosinci servisní technik společnosti Lux Czech, s.r.o., který přišel opravit parní čistič. Vedle toho Pobišovi sháněli nový, lepší vysavač, kvůli psím chlupům, a technik jim ukázal jeden z výrobků. „Servisák nám pak poradil, ať ho koupíme na manželčino jméno, kvůli mým dluhům. Ani jsem si neuvědomil, že vysavač s klepačem stojí víc než 50 000 korun. Teď to zní nelogicky, ale v ten moment, když je člověk slepý a sociálně oslabený, někteří lidé to s druhými umí,“ dodal Michal.

Nyní už vyšlo najevo, že je smlouva o koupi luxu neplatná. Jelikož byla sjednána s nevidomými, museli by být u jejího podpisu dva svědci anebo by museli manželé dostat její text v Braillově písmu. Po našem vložení se do případu se podařilo vyjednat s Lux Czech, s.r.o., přijatelnou dohodu. „Ano, stala se chyba, to uznáváme, ale vzájemně jsme našli uspokojivé řešení, které paní Jarmile Pobišové vynahradí náš omyl. Věřím, že si náš výrobek budou užívat ve zdraví,“ uvedl na adresu nešťastné kauzy Michal Neruda, jednatel společnosti.

ROK 2017 A LEPŠÍ ZÍTŘKY

„Pan Pobiš mě oslovil a sjednali jsme si schůzku u něj doma, kde mi vyprávěl svůj příběh. Při první naší schůzce s námi byla online přes Skype i jeho kamarádka, během druhé schůzky dorazila další kamarádka i fyzicky. Jeho situace mě zaujala také proto, že byla řešitelná, Pobišovi jen nevěděli jak,“ uvedl na adresu manželů Petr Salva z poradny.

„Do této situace se dostává řada lidí a neřeší to. To je špatně. Jen za loňský rok vyhlásilo insolvenci více než 27 tisíc občanů. A k tomu musíme mít na zřeteli i 680 tisíc nových exekučních rozhodnutí,“ uvedl advokát Petr Kožíšek.

Manželé Pobišovi nyní pobírají invalidní důchod ve výši 9 200 Kč. Domácnost je stojí 5 000 Kč a další splátky včetně insolvence jsou téměř 7 tisíc korun a to moc na život nezbývá.

Proto jsme oslovili bývalého zaměstnavatele Michala, TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. „Je to šikovný pracovník, kterého ve svém týmu uvítáme, a rádi. Umí to s klienty i diváky na našich prezentacích. Moc by se nám líbilo s ním spolupracovat,“ uvedl ředitel TyfloCentra, o.p.s., Pavel Rogaczewski.

„Děkuji za novou naději, už se mi dýchá o hodně lépe. Nikdy bych nevěřil, kolik dobrých lidí mi jednou pomůže. Děkuji všem,“ dodal usměvavý Michal.