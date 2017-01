Císařské lázně dostanou šanci. Kraj garantuje to, k čemu se zavázal

Karlovy Vary - Shodu na budoucí spolupráci Karlovarského kraje a Karlových Varů při obnově karlovarských Císařských lázní potvrdili hejtmanka Jana Vildumetzová a primátor Petr Kulhánek.

Ilustrační fotoFoto: Deník

K vzájemné dohodě dospěli při společném jednání v závěru loňského roku. Na řadu přišla i debata o dalším setrvání Karlovarského kraje v zájmovém sdružení, které národní kulturní památku spravuje, i o podmínkách rekonstrukce budovy.

Vildumetzová a Kulhánek se dohodli, že veškerá práva, povinnosti a závazky spojené se zrušením zájmového sdružení Císařské lázně Karlovy Vary i správa a obnova památky by měly přejít jen na jednoho člena sdružení. Tedy buď na kraj, nebo město.

„Karlovarský kraj garantuje to, k čemu se v minulosti zavázal, tedy řádně opravit tuto památku, která je perlou našeho regionu. Na druhou stranu musím konstatovat, že se do dnešního dne obnovu Císařských lázní nikomu nepodařilo dotáhnout do konce a památku zrekonstruovat," konstatovala Vildumetzová.

Vildumetzová poznamenala, že pokud přejdou závazky zájmového sdružení na Karlovarský kraj, je připraven budovu opravit. „Chceme ale transparentní výběrové řízení s jasně krytým financováním. Otevřeme také veřejnou diskusi o projektu, týkající se především dispozičního uspořádání. A v neposlední řadě kraj vynaloží veškeré úsilí, abychom získali dotace z národních programů na celou stavbu, což by významně uspořilo peníze z krajského rozpočtu," zdůraznila Vildumetzová.

A podotkla, že dosud vedení kraje nemělo dostatek informací o činnosti zájmového sdružení, které původně vzniklo proto, aby na rekonstrukci lázní dokázalo získat dotace.

Podle karlovarského primátora Petra Kulhánka je rovněž město připraveno převzít závazky zájmového sdružení.

„V současné době máme obnovu Císařských lázní zahrnutou v Integrovaném plánu rozvoje území a počítáme s možností získat na tuto akci evropské dotace. Na lednovém jednání zastupitelstva města proto budu předkládat návrh, aby závazky, tedy příprava a provedení opravy, přešly na město Karlovy Vary. Předpokládám ovšem, že Karlovarský kraj bude nadále partnerem akce a finančně se na obnově bude podílet," uvedl primátor.

O budoucnosti Císařských lázní rozhodnou v lednu zastupitelé města a následně v únoru se tématem bude zabývat i krajské zastupitelstvo.

„Já i pan primátor jsme přesvědčeni, že najdeme společnou řeč ve věci přípravy a skutečné realizace rekonstrukce budovy. Náš cíl je stejný, a sice konečně opravenou národní kulturní památku otevřít široké veřejnosti," dodala Vildumetzová.