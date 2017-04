Císařské lázně zatím opravují jen slova a sliby

Karlovy Vary – Jsou Císařské lázně začarované? Zahájit, ale také dokončit rekonstrukci této národní kulturní památky se zatím nepovedlo ani jednomu z karlovarských či krajských politiků.

Císařské lázně.Foto: Ilustrační foto

A oprava objektu zřejmě nezačne ani v tomto roce. To vyplynulo z jednání hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) a karlovarského primátora Petra Kulhánka (KOA) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pokud by totiž kraj chtěl na opravu Císařských lázní získat vyšší evropské dotace, pak by musel projekt přepracovat.

„Jednání se týkalo zejména současného procesu zrušení omezení, kdy na rekonstrukci Císařských lázní dosud můžeme čerpat pouze do limitu pěti milionů EUR, tedy přibližně 135 milionů korun. Pokud zrušení tohoto limitu v evropských orgánech projde, mělo by se tak stát do konce prvního pololetí. V České republice tak vstoupí v platnost od 1. ledna 2018,“ vysvětlil finanční naději pro Císařské lázně primátor Petr Kulhánek. Tím tak existuje reálná šance na rekonstrukci Císařských lázní čerpat vyšší částku.

S tím je však podle primátora Kulhánka spojeno opět jedno „ale“. „V současném projektu je část prostor v lázních uvažováno pro možné komerční využití, což by v budoucnu pomohlo k úhradě provozních nákladů celého objektu. Vyšší čerpání dotace však jakékoliv komerční využití vylučuje,“ vysvětlil problém primátor.

Karlovarský kraj i Karlovy Vary jsou tak v pozici, kdy je třeba rozhodnout, zda jít cestou stávajícího projektu, nebo jej upravit pro možnost čerpání vyšší podpory. „Zároveň jsme se s hejtmankou Vildumetzovou domluvili na veřejném projednání využití rekonstruovaných Císařských lázní. V krátké době tedy dojde jak k dalšímu jednání mezi městem a krajem k dohodě, kterou z variant budeme preferovat. Stejně tak se bude konat veřejné projednání o využití Císařských lázní,“ doplnil primátor Kulhánek. Kdy se začnou Císařské lázně rekonstruovat, to zatím není jasné. Časový horizont zahájení opravy totiž vzejde z těchto jednání.

„Rekonstrukce podle míry zasahování do současného projektu s pravomocným stavebním povolením může být zahájena ve druhé polovině letošního roku. Tento termín ale platí ale při minimálním zásahu do projektu. Pokud dojde k úpravám většího rozsahu, pak až v roce 2018,“ dodal primátor Kulhánek.