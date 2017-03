Čokoládové slavnosti pro každého, kdo miluje sladké

Karlovy Vary - Největší sladká událost v České republice, Čokofest, bude letos poprvé i v Karlových Varech.

Čokolády všech tvarů, velikostí a příchutí budete moci ochutnat už tento pátek v Lidovém domě v Karlových Varech. Foto: Archiv/ČokofestFoto: Deník / Šmudlová Barbora

„První čokoládový festival nabídne mnoho doprovodných akcí plných překvapení. Bude to zkrátka jedinečné setkání všech milovníků čokolády, které byste si rozhodně neměli nechat ujít,“ zve organizátor festivalu Christopher Delattre.

Milovníci čokolády a všeho s ní spojeného se mohou těšit už tento pátek, sobotu a neděli v Lidovém domě na čokoládovou fontánu, čokoládový kebab, čokoládové víno nebo speciální čokoládovou marmeládu.

„Každou hodinu až hodinu a půl bude na místě vařit kuchař Marek Váňa jídla s čokoládou. Chilli con carne, kuřecí stripsy nebo lanýže,“ řekl Delattre.

Čokofest odstartoval svou dráhu v Olomouci roku 2011 a od té doby projíždí celou Českou republikou. Letos měl na seznamu patnáct měst a posledním z nich jsou právě Karlovy Vary. V loňském roce navštívilo tyto čokoládové slavnosti přes 350 000 nadšenců do čokolády. „Proč Karlovy Vary? Proč ne? Je to krásné město,“ svěřil se Delattre.

Přestože se jedná o prestižní čokoládový festival, návštěvníci se nemusí bát vysokého vstupného. To je totiž symbolické. 50 korun pro dospělé, 30 korun pro studenty a důchodce a nakonec vstup zdarma pro děti do 6 let a VZP.

Kulinářské přehlídky, prodejní stánky i dětský koutek, na to všechno organizátoři mysleli, aby akce bavila velké i malé.