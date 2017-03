Cyklisté pojedou pospolu, handicapovaní i ti zdraví

Karlovarský kraj - Trasa handy cyklo maratonu, benefiční jízdy, které se zúčastní zdraví i handicapovaní cyklisté, opět povede Karlovarským krajem. A kraj se zároveň zapojí do týdne sportu, prevence a integrace s podtitulem S Cestou za snem okolo měst.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Hejtmanka Jana Vildumetzová se na tom domluvila s organizátorem akcí a zástupcem spolku Cesta za snem Heřmanem Volfem s tím, že by se na těchto aktivitách mohly podílet i další kraje. Handy cyklo maraton je podle organizátorů nejdelším cyklistickým maratonem ve střední Evropě.

Protíná všech 14 krajů v Česku a společně ho absolvují vozíčkáři, nevidomí a další.

„Cílem projektu je ukázat, že sport je pro každého, bez rozdílů a že naše společnost může fungovat jako tým spolupracovat, komunikovat, učit se jeden od druhého," uvedl Volf.

Akce se bude konat od 1. do 5. srpna 2017, průjezdním bodem v Karlovarském kraji bude Bečov nad Teplou. „Velmi rádi účastníky akce v našem kraji přivítáme a již dnes se na ně moc těšíme," dodala hejtmanka Jana Vildumetzová.

Další aktivitou spolku Cesta za snem bude akce S Cestou za snem okolo měst v týdnu od 26. května do 4. června. „Účastníci mohou vyjet na kolech, bruslích či jinak a v praxi prezentovat bezpečný pohyb, navíc s aplikací EPP Nadace ČEZ, kdy svým pohybem pomohou získat finance vybraným lidem s postižením," vysvětlil Heřman Volf. Nejvíce by organizátoři stáli o zapojení škol v jednotlivých krajích, školní třídy se navíc mohou dostat do slosování o zajímavé ceny, jako je počítač, fotoaparát nebo akční kamera.

Vrcholem projektu bude festival sportu Praha v pohybu s Českou pojišťovnou 24. června 2016, Žluté Lázně jehož součástí je finální „Okolo Prahy napříč handicapy" cyklojízda okolo hlavního města.