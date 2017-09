Dálnici po kraji bez poplatků, to chce ANO

Karlovarský kraj - Vyjmutí dálnice z Karlových Varů do Chebu ze zpoplatněných úseků, o to nyní usiluje Karlovarský kraj.

A tím také zahájilo hnutí ANO, které je v čele krajské koalice, svou volební kampaň. Hejtmanka Jana Vildumetzová, která je čtyřkou na kandidátce ANO, je přesvědčena, že kraj uplatní takové argumenty, že by se mohl tento krok podařit. Nebude na to sama. Lídrem ANO v Karlovarském kraji do sněmovních voleb je ministr dopravy Dan Ťok. Ten je sice zdrženlivější, ale ani on nevyloučil, že by mohla být tato dálnice bez poplatků. „Nechci předjímat, být laciným populistou a říct, že když tady kandiduji, tak to udělám. K tomu musí být zásadní důvody.



První je, že to musí být přirozený obchvat sídla, kterému se uleví, což Sokolov splňuje, proto tam byl zařazen, nebo to jde za situace, kdy dálnice plně nahrazuje jedničku, která nemá jiné možnosti objíždění. To musejí prověřit profesionálové na ministerstvu,“ uvedl Dan Ťok. A dodal, že o tom nebude rozhodovat jenom sám, ale bránit tomu nebude.

„U nás na ministerstvu je spíše snaha zanechat těch zpoplatněných úseků co možná nejvíc a já si myslím, že je potřeba vyjít vstříc lidem,“ doplnil ministr Ťok. Přirozený obchvat sídla splňuje například obchvat Sokolova, na kterém nebude třeba dálniční známky od nového roku. Kromě pomoci s problémovou dopravou a dostavbou D6 v kraji chce lídr ANO Dan Ťok kraji pomoci s železničním spojením, a přestože podle svých slov není kovaný ve zdravotnictví, i zde by podle něj měly v kraji nastat změny. Zbytečné problémy v kraji podle ministra Ťoka vytvářejí i sociálně vyloučené lokality, které je potřeba řešit. Dvojkou kandidátky je poslanec hnutí Roman Procházka a na třetím místě je lékařka Věra Procházková, podle které potřebuje kraj stanoviště letecké záchranné služby. Podle hejtmanky Vildumetzové je klíčová spolupráce regionů s vládou a Dan Ťok ve vládě by byl pro kraj silný zástupce. Zamezení zneužívání sociálních dávek je zase prioritou Ivy Kalátové, starostky Rotavy a pětky na kandidátce ANO.