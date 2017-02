Další sportovní areál na prodej. Koupí město tribuny na Slavii?

Karlovy Vary - Už druhou nabídku obdrželo město na odkup části sportovního areálu. Po AC Start jde tentokrát o stadion Slavie v Drahovicích.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Společnost Bauhold, která zde vlastní tribuny, by je městu přenechala za sedm milionů pět set tisíc korun. Náměstek Michal Riško (ČSSD) uvedl, že podle znaleckého posudku je jejich cena odhadnuta na 11 milionů 800 tisíc korun. Zbytek areálu patří městu. „Jde o zajímavou nabídku do budoucna, protože město by tak získalo celý sportovní komplex. Jednání jsou ale na začátku, zatím jsme se na ničem nedomluvili," uvedl náměstek Riško. Cena za tribuny se totiž zdá městu příliš vysoká. Také podle primátora Petra Kulhánka (KOA) by Karlovy Vary získaly do majetku další sportoviště, které by celé vlastnily, a šlo by tak o další zázemí pro sport ve městě. Tento obchod by tak byl podle něj zcela logický. Městští radní si už areál v Drahovicích prohlédli. Nyní technici z magistrátu pořizují fotodokumentaci a stavby na pokyn města posoudí i statik. Pak teprve bude rada města o nabídce jednat dál. A konečné slovo budou mít zastupitelé. Podle náměstka Riška je z prohlídky sportoviště v Drahovicích už ale nyní patrné, že do jeho opravy bude muset město investovat. Nejen do tribun, ale i do trávníku.