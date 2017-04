Devět projektů z regionu letos soutěží v Rozjezdech

Karlovarský kraj - Devět projektů, což je o pět více než v roce 2015, zastupuje letos Karlovarský kraj v sedmém ročníku soutěže T-Mobile Rozjezdy. Autorkami dvou třetin z nich jsou ženy.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Martin Divíšek

Soutěž hledá nejenom neotřelé nápady, ale zároveň potenciál na úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. V České republice bylo v letošním roce přihlášeno rekordních 443 projektů. Soutěžící za Karlovarský kraj se 11. dubna na regionálním semináři v Plzni setkají s porotou, která vyhodnotí nejzdařilejší projekty.

Regionální výherce může získat ceny v hodnotě více než 100 tisíc korun, kromě peněz do začátku také služby, které start podnikání značně usnadní. Zároveň se mohou na semináři poradit o financích, IT nebo marketingu. Seminář je zdarma pro všechny zájemce o podnikání. Stačí se přihlásit na webu www.rozjezdy.cz.



„Rekordní zájem nás těší, vážíme si originálních a promyšlených projektů i nadšení, s nímž se lidé pouštějí do podnikání,“ uvedla Eva Karasová, manažerka společnosti T-Mobile. „Mezi obory na naší Mapě malého podnikání je jasnou regionální jedničkou gastronomie, ale mezi letošními přihláškami z Karlovarského kraje převažují projekty z oblasti služeb. Konkrétně jsou to například semináře pro majitele psů, brašnářství nebo kurzy pro dívky,“ poznamenala Karasová.



Díky T-Mobile Rozjezdům se v minulosti na vlastní nohy postavili úspěšní podnikatelé z Karlovarského kraje jako například Martina Šípková (Origonizér, Ostrov), Klára Kančiová (La Klara, Ostrov) nebo Zuzana Wildmannová (Belgian Fox, rehabilitace a fyzioterapie psů, Aš).



Projektem během šesti let prošlo 2 500 přihlášených projektů, z nichž vzešlo 342 vítězů. Celkem získali podporu v hodnotě téměř 33 milionů korun.



Letos jsou připraveny ceny ve výši přes 3 miliony korun. Regionální výherce může získat podporu za více než 100 000 korun, celostátní vítěz vyhrává Cenu poroty finanční odměnu, balíček služeb a poradenství pro rozjezd podnikání spolu s regionálním vítězstvím tak dohromady dosahují zhruba 600 000 korun. Na vítěze veřejnosti, o němž rozhodne on-line hlasování, čeká také výrazná pomoc do začátku podnikání. V letošním roce projekt přinesl drobným podnikatelům další benefit. Společně s týmem datových žurnalistů Samizdat spustil na internetu Velkou mapu malého podnikání.