Diskutovaný dopravní terminál: Redukce, skica, nebo mystifikace?

Karlovy Vary - Primátorovi Petru Kulhánkovi (KOA) se podařilo zastupitele na posledním jednání téměř šokovat.

Studie interiéru dopravního terminálu.Foto: MMKV

Vůbec totiž neměli tušení o tom, že se studie redukuje, že počítá s náměstím a že Český inspektorát lázní (ČIL) proti této zamýšlené stavbě, která by zasáhla do území přírodních léčivých pramenů, nic nenamítá. Jenomže ČIL žádné závazné stanovisko nevydal a my jsme se primátora Kulhánka proto zeptali, zda zastupitele jenom nemystifikoval…



Podle vašich slov na zastupitelstvu se bude studie Integrovaného dopravního terminálu (IDT) měnit a vznikne její redukovaný formát. Znamená to, že se město opravdu rozhodlo pro úspornější projekt? Proč se město takto rozhodlo?

Město se zatím k ničemu nerozhodlo. V současné chvíli respektujeme názor odborných orgánů města, které doporučily, aby byl nejdříve zpracován generel dopravy, který je nyní zadáván a město na zpracování obdrželo dotaci, a teprve pak by pokračoval rozhodovací proces týkající se IDT. To, o čem jsem na zastupitelstvu hovořil, vzešlo z diskuse s ředitelem Českého inspektorátu lázní dr. Marounkem, zda existuje možnost subtilnější varianty IDT v území Varšavské. Je to také jedna z připomínek ke studii IDT od orgánů památkové péče. Proto bylo svoláno jednání s dopravci nad nezbytně potřebnou kapacitou terminálu a na základě toho se formou skici zpracovává redukce stávající objemové a zastavovací studie IDT. Nejde tedy o novou studii ani projekt, je to pouze skicovaný návrh možné redukce, za který město nebude platit žádné prostředky navíc.



Lze vyčíslit, kolik lze úspornější variantou ušetřit, a kolik by tedy měl nový terminál stát?

Žádné výpočty s touto úpravou spojeny nejsou, to by byla až otázka případného dalšího rozpracování.



Co bude součástí změny podoby IDT? Na zastupitelstvu jste hovořil o náměstí před Tržnicí, po němž lidé velmi volají…

Ano, idea úpravy studie by měla znamenat možnost prostoru pro náměstí před Tržnicí.



Hodlá město Karlovy Vary k přepracování IDT přizvat i odborníky, kteří kvůli němu opakovaně psali a píší radním i zastupitelům?

Zatím k žádnému přepracování IDT nedochází, vracím se k již řečenému, že jde pouze o ověření reálnosti ideje redukované velikosti terminálu v rámci zpracované zastavovací studie.



Vy jste ale na zastupitelstvu hovořil o tom, že se k terminálu vyjádřil i Český inspektorát lázní (ČIL), který podle vašich slov konstatoval, že navrhovaná stavba terminálu není v kolizi ve vztahu k léčivým přírodním pramenům, výhrady ČIL vznesl pouze k ovzduší… Ministerstvo zdravotnictví ovšem podle mluvčí Štěpánky Čechové tvrdí, že „Konkrétní stavbu IDT v Karlových Varech doposud Český inspektorát lázní a zřídel neposuzoval. Pro vydání závazného stanoviska je nutné nejprve předložit žádost o jeho vydání společně se všemi potřebnými přílohami. Na základě takové žádosti bude následně vydáno.“ Jak to tedy je?

Ano, nemohl posuzovat žádnou konkrétní stavbu, protože žádný projekt dosud zpracován není. Jde o objemovou a zastavovací studii, jejímž úkolem je ověření možnosti umístění terminálu do daného území a v jaké velikosti. To je také ta diskuse, která probíhá s vedením ČIL, kde již víme, že terminál v tomto pojetí by neměl vliv na přírodní léčivé zdroje, a soustředíme se na ochranu kvality ovzduší.