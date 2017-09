Do lázní stále častěji míří Češi, Rusové se vracejí

Karlovy Vary - Je to výtečný úspěch pro celý region, protože tolik návštěvníků Karlovarský kraj ještě nezažil.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Przeczek

Do regionu zamířilo nejvíce hostů v rámci celé České republiky. To potvrzují i data za samotné město Karlovy Vary. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

„Do Karlových Varů přicestovalo ve druhém čtvrtletí letošního roku o 32 procent klientů více než ve stejném období vloni a strávili zde i o 26 procent více nocí,“ uvedla Jitka Ettler Štěpánková, ředitelka karlovarského infocentra.

Nejvíce klientů do Karlových Varů přicestovalo z České republiky, pomyslné první místo v zahraničních návštěvnících drží klienti z Německa. Ovšem nejdynamičtější nárůst je zaznamenán u ruské a čínské klientely, které do karlovarských lázní přicestovalo ve druhém čtvrtletí o 48 procent, respektive 49 procent více než vloni. Ruští klienti také strávili v Karlových Varech nejvíce nocí.

„Stejně jako v loňském roce pokračuje také nárůst klientů z České republiky. V číslech to je plus 27 procent v počtu klientů a 12 procent v počtu přenocování. Počet hostů z Německa stoupl o 34 procent v počtu klientů, o 24 procent v počtu přenocování. Průměrná délka pobytu je 5,72 dne. Nejdéle v Karlových Varech zůstávají klienti z Ruska,“ doplnila ředitelka Jitka Ettler Štěpánková.

Také lázeňská ubytovací zařízení zaznamenala více hostů, a to o 36 procent. Tento nárůst statistici vysvětlují zvláště nárůstem rusky hovořících klientů a klientů z Německa. Průměrná délka pobytu v lázeňských ubytovacích zařízeních činí 7,82 dne.

Vzrůstající zájem o pobyt v Karlových Varech s potěšením kvitují i lázeňská sanatoria i hotely.

Například společnosti Imperial Karlovy Vary Group, která provozuje hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci, jedny z největších lázeňských hotelů ve městě, stoupl počet hostů ze čtyřiceti procent v loňském roce na letošních šedesát procent.

„Návštěvnost je rozložena do celého roku, v ojedinělých případech dochází k ubytování větší skupiny najednou, ale to je spojeno z velké části s firemními akcemi a ubytováním například několika sportovních týmů, jak tomu bylo v květnu 2017, kdy jsme hostili české i zahraniční reprezentace ve volejbalu a basketbalu,“ uvedla Veronika Nechvílová, marketingová manažerka.

Klienti si k návštěvě zde nejvíce oblíbili jarní termíny, tedy březen až květen. „Zvýšený zájem o ubytovací kapacity registrujeme taktéž v době konání mezinárodního filmového festivalu. Tradičně oblíbeným obdobím je pak konec roku, který je spojen se silvestrovskými pobyty,“ doplnila Veronika Nechvílová. Hotely společnosti Imperial mají nejvíce v oblibě hosté z Ruska, Německa a České republiky.