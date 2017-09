Do „lidušky“ i v pokročilém věku

Karlovarský kraj - Základní umělecké školy v kraji rozšiřují nabídku oborů. A nezaměřují se vždy jen na nejmenší.

Například Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech přišla s úplnou novinkou v literárně-dramatickém oboru. Otevřela obor Divadelní tvorby a práce s loutkou. Tato třída je zaměřená na děti od šesti do devíti let. Žáčci se budou věnovat práci s loutkou, ale i její výrobě. Budou si loutky sami vytvářet a následně s nimi hrát. Budou pracovat i s divadelními prvky, například hry pro své loutky si i sami vymyslí. Zájemců už je několik, ale třída bude čítat nanejvýš deset dětí. „Chceme jen malou třídu, aby se učitelé mohli všem dětem věnovat individuálně. Tento obor to rozhodně vyžaduje,“ řekla ředitelka školy Ingrid Ahneová. Pokud by vaše ratolest měla o loutkoherectví zájem, je nejvyšší čas se přihlásit.



V umělecké škole v Ostrově tančí a hrají i důchodci. Druhým rokem se otevřely dveře školy pro seniory. Mohou se přihlásit na taneční, výtvarné obory i na hru na nástroje. Jediná podmínka je věk šedesát let a více. „Tento školní rok se nám přihlásilo daleko více seniorů, konkrétně šedesát sedm. Jsou moc šikovní, tančí s dětmi na vystoupeních nebo hrají na třídních přehrávkách,“ informovala ředitelka Irena Konývková. Studium je pro seniory zcela zdarma, hradí ho za ně město.



Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně nově rozjíždí projekt Muzicírování s rodiči. „Projekt je určený pro pětileté děti a jejich rodiče,“ informoval zástupce ředitele Bohumil Polívka. Děti se společně se svými rodiči během půl roku naučí ovládat všechny hudební nástroje od smyčcových po klávesové. „Po půl roce si pak vyberou ten nástroj, který je nejvíc oslovil, a ten si zvolí,“ dodal.



„V Sokolově sice letos žádnou podobnou novinku nerozjíždíme, zato však máme na výběr ze široké škály oborů,“ říká ředitel sokolovské ZUŠ Roman Švancar. Například žáci hudebního oboru pravidelně vystupují na veřejných koncertech, účinkují pro společenské organizace a občanská sdružení doma i v zahraničí. Na škole pracuje několik komorních souborů a dva orchestry. Žáci tanečního oboru vystupují pravidelně na společenských a veřejných akcích v sokolovském regionu a v sousedním Německu.



Žáci výtvarného oboru zase pravidelně pořádají veřejné výstavy v sokolovském zámku, městském domě kultury i kině Alfa. Podíleli se na výzdobě interiérů dětských oddělení místní polikliniky a nemocnice v Sokolově. (pet,bež,roc)