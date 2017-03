Do práce i na letiště autobusy rychleji

Karlovy Vary – O 428 kilometrů ročně více najezdí autobus městské hromadné dopravy číslo 4. Rada města totiž schválila u této linky rozšíření dopravní obslužnosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Havelka

„Změna v zavedení nového spoje je naplánována na sobotu a neděli, a to pro zabezpečení dopravy pracujících v lázeňském území do zaměstnání. Byli jsme několikrát vyrozuměni, že lidé se o víkendech nemají do práce jak dostat,“ vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (nez.).

V novém časovém režimu začne tato linka jezdit od 1. Dubna do 31. Prosince. „Cena je 31,73 Kč/1 km dotační a promítne se v ročním vyúčtování,“ doplnil náměstek Bruštík. A upozornil, že linka číslo 4 je doprava do zaměstnání, nikoliv turistů, a spadá pod definici základní dopravní obslužnosti, kterou na území města financuje město.

Další změna se týká linky MHD číslo 8 na mezinárodní letiště v Olšových Vratech. Zde město rod 26. března rozšiřuje dopravní obslužnost o 1 777 kilometrů a spoje budou navýšeny vždy ve čtvrtek a v neděli. „A to kvůli zajištění dopravy cestujících a turistů z letiště a na letiště u nové letecké linky Karlovy Vary – Düsseldorf,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Do původního časového režimu se linka číslo 8 vrátí 28.října. Cena činí 31,73 Kč/1 km dotační a kdo bude zvýšené náklady hradit, to bude město ještě řešit. Do Düsseldorfu odletí pasažéři poprvé z Karlovvých Varů už zítra a letní charterové linky do Tel Avivu zahájí provoz v polovině června. Od zavedení nových linek si letiště slibuje zásadní zlom v dosavadním negativním vývoji provozních výkonů letiště.

V jednání je i nadále sezónní letecké spojení s Taškentem, které by se letos mohlo stát realitou díky pozitivnímu přístupu ve věci udělování víz ze strany Ministerstva zahraničí České republiky, čímž padla významná překážka v zavedení těchto letů.