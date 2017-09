Do UNESCO společně. Ale kdy?

Karlovy Vary - Už roky vyjíždějí členové vedení Karlových Varů do Evropy, aby s dalšími lázeňskými městy včetně Mariánských a Františkových Lázní dohodli a dokončili zápis na prestižní seznam světového dědictví UNESCO.

Ilustrační fotoFoto: Archiv/Deník

Jenomže místo toho, aby se Karlovy Vary už chlubily členstvím v této elitní organizaci, stále stojí před jejími branami. Posledním datem, kdy by se to mohlo změnit, je rok 2018. Vyplynulo to ze schůzky na Ministerstvu kultury, které koordinuje další postup v rámci nominace UNESCO pro lázeňská města. Za českou stranu se jí zúčastnil Vojtěch Franta, krajský zastupitel (Česká pirátská strana), který je zároveň místostarostou Mariánských Lázní.

„Cílem jednání bylo, aby se starostové spolu se ´site manažery´ domluvili na společné struktuře a cílech řízení nominace po zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o nejsložitější nominaci v historii, a proto právě řízení této nominace po zápisu je velmi náročné,“ vysvětlil obsah schůzky Vojtěch Franta. Site manažer řeší a zodpovídá za řízení a kontrolu akvizice a přípravu stanovišť. Dohlíží na koordinaci a řízení prací, spolupráci se subdodavateli, zpracovávání dokumentace, přejímání a předávání stanovišť zákazníkům a podobně. Spojit starosty, expertní skupiny, společné aktivity a cíle je podle Franty složitý úkol. „A je naším velkým úspěchem, že jsme našli společnou řeč. Podání nominace plánujeme na leden 2018. Po dvanácti letech je zde konečně reálná šance na tento zápis do UNESCO,“ dodal Franta.



Kdo chce do UNESCO

Do UNESCO chce 11 lázeňských měst Evropy Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy.