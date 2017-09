Dopravní podnik žaluje sám sebe

Ostrov - Jenom co nové vedení města Ostrov vyřešilo problém s nejezdícími autobusy, je tady další rána. Žaloba. Druhý majitel společného Dopravního podniku Ostrov Ligneta podal oznámení na svého spoluvlastníka.

OSTROVEM opět hýbe spící dopravní podnik.Foto: Archiv Deník

„Dopravní podnik nás zažaloval. Firma je přitom v podstatě mrtvá. Pan Petr Šindelář bude teď řešit, co s touhle záležitostí dál. Zároveň to budeme řešit na příštím zastupitelstvu,“ řekl starosta Josef Železný.



Přitom už na začátku letošního léta společnost Ligneta odstřihla město Ostrov od informací o hospodaření firmy a přestala odpovídat na jakékoliv otázky ohledně své nejasné činnosti.



„Ligneta nás žaluje, protože jsme s nimi měli smlouvu o smlouvě budoucí na deset let, kterou jsme ale nepotvrdili. Původní smlouva byla jen na půl roku. Do konce toho letošního s tím, že se udělá nové výběrové řízení,“ vysvětlil Železný s tím, že vznikly otázky na jisté finanční toky, které dodneška nebyly zodpovězeny. „V podstatě byly pouze dvě valné hromady. Ta zakládací a pak ta má, která byla v květnu, kdy jsme řešili výpovědi a dosazení nových členů dozorčí rady,“ uvedl Železný. Mezi tím vším si ale oba jednatelé Dopravního podniku Ostrov v lednu vyplatili odměnu, aniž o tom věděla a schválila to valná hromada. Každý si tak přišel na 12 000 korun. Problém podivných odměn je právě v tom, že je vždy vyplácí valná hromada, nikoliv jednatelé sami o sobě.



Další věc, kterou město Ostrov jako poloviční vlastník řeší, jsou podivné smlouvy s řidiči. Ti měli totiž pro dopravní podnik jezdit pouze do 30. června.



Poslední červnový den byl klíčový i pro samotného starostu. Ze dne 30. června na 1. července mu byl dokonce zamezen přístup k výsledkům průběžného hospodaření a dalším informacím souvisejícím s hospodařením Dopravního podniku Ostrov. „Nemám nic. Vytiskl jsem si výpisy do konce dubna, kde jsme mohli odkontrolovat finanční toky, na které jsme se potom ptali. Od prvního července firma mlčí a padesátiprocentní majitel podílu neví, co se mu děje ve firmě,“ dodal Železný.