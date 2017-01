Dost, řekl Boží Dar. Řidiče z města vyžene

Boží Dar - Perné týdny má za sebou Boží Dar, centrum lyžařských sportů v Krušných horách. Sníh i mráz zde potrápil nejen návštěvníky, ale také vedení města a především silničáře. Proto chystá radikální opatření zaměřené vůči řidičům.

BOŽÍDARSKÉ ULICE budou pro pěší, motoristé přijíždějící jen lyžovat musí na odstavná parkoviště.Foto: Ilustrační foto Deník mel

Městečko disponuje jednou frézou s pluhem a traktorem a se sněhovou nadílkou se tak vyrovnává velmi obtížně. Podle starosty Jana Horníka (STAN) by vše zaměstnanci místní údržby silnic zvládli bez problémů, ovšem problémy s neukázněnými řidiči jsou takřka neřešitelné. Kvůli zaparkovaným autům v centru města nejdou protáhnout silnice a obec je po letošních zkušenostech takřka bezradná.

„Sáhli jsme proto po řešení, o němž jsme uvažovali už dávno. Centrum města pro automobilovou dopravu uzavřeme. Není možné, aby si zde řidiči dělali, co chtěli, a ječeli i na státní policisty, kteří je vykazují do zón určených pro parkování. Toho jsem byl sám svědkem a ta paní si skutečně nebrala servítky," vysvětlil impuls k uzavření Božího Daru pro auta starosta Horník. Stejné opatření platí například ve Špindlerově Mlýně.

Od slov přistoupil Boží Dar ihned k činům. Pondělní zastupitelstvo ho už pověřilo vedení obce jednáním s dopravní policií České republiky, krajskou údržbou silnic a Ředitelstvím silnic a dálnic. Na koordinační schůzku plánovanou na 24. ledna zve Boží Dar i zástupce Ústeckého kraje, protože problémy chce řešit v součinnosti s Loučnou či Vejprty. „I z tohoto regionu k nám přijíždějí hosté a navíc se tyto obce v zimě potýkají s totožnými potížemi," vysvětlil starosta Horník. Vedení města zatím nevyřešilo, od jakého místa by zákaz vjezdu do města platil, ale pokud bude město pro motoristy uzavřeno, vedení obce počítá s tím, že musí vyřešit nedostatek odstavných parkovišť. Na dotace horská města a obce nedosáhnou, ty vypsané na podobné akce nejsou, ale Boží Dar chce parkovací plochy přesto rozšířit.

„Čtyřproudovou silnici na přechodu do Německa bychom chtěli zúžit ve dvouproudovou a dva pruhy uvolnit motoristům k stání. To by nám pomohlo," vysvětlil starosta Horník. Tento plán ale zase vyžaduje, aby se vedení Božího Daru spojilo s německou stranou i dopravní policií a záměr se řešil společně. Pokud by Boží Dar vjezd do města pro auta uzavřel, pak by se to netýkalo jen zimních měsíců, ale uzávěra by platila celoročně.