Drahomíra se má proměnit z ubytovny na obytný dům

Karlovy Vary - Je to vize, která už dávno měla být realitou. Ubytovnu Drahomíra, nyní je obydlena jen z poloviny, chtělo město už dávno přestavět na bytový objekt.

Drahomíra. Tato ubytovna potřebuje nákladnou rekonstrukci. Nyní je poloprázdná.Foto: Archiv MMKV

Na tento záměr byla také zpracována projektová dokumentace, kterou nyní znovu oživuje současné vedení Karlových Varů. Aktualizace už hotového projektu by ale město stála dva miliony 253 tisíc korun, což je ovšem více, než radní předpokládali. „Uvažujeme, že zadáme zpracování nové projektové studie,“ uvedl náměstek primátora Michal Riško.

Přestavbu Drahomíry na bytový dům město plánuje v režimu tak zvaného EPC projektu. Tedy tak, že vítěz výběrového řízení zajistí investici do opravy objektu a zákazník, tedy v tomto případě město, mu následně investici vrací z dosažených úspor. Tyto projekty se zaměřují na snížení energetické náročnosti tepelně technických zařízení a budov. Investici do obnovy Drahomíry odhaduje město na padesát až šedesát milionů korun. Po rekonstrukci by tedy přidělování bytů pro mladé rodiny zůstalo v režii Karlových Varů.



Podle primátora Kulhánka (KOA) a náměstka Riška by měla být oprava Drahomíry realizována po etapách, poschodí po poschodí. Současné nájemce by město přestěhovalo do podobných zařízení ve městě, která provozuje. Na ubytovně města je nyní obsazeno 93 ubytovacích jednotek. „Čísla se ale průběžně mění, momentálně je jich obsazeno 85. Žije v nich 140 lidí,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Výše ubytovacího poplatku činí nyní pro jednu až dvě osoby 180 korun denně a každá další ubytovaná osoba platí 30 korun za den. „Pokud má měsíc 31 dní, je to 5 580 korun pro jednu nebo dvě osoby, pro tři 6 510, pro čtyři 7 440 korun,“ upřesnil mluvčí magistrátu.

Město by chtělo rekonstrukci Drahomíry zahájit v příštím roce.