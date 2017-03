Farmáři přijíždějí na trhy, jejich sezona začíná

K. Vary, Tours (FRA) – O malý zázrak se pokusili volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko na palubovce bývalého účastníka Ligy mistrů Tours. Francouzský celek vstupoval do odvety čtvrtfinále Poháru CEV s tím, že mu stačí uhrát dva sety, aby postoupil do semifinále soutěže. A to se nakonec Tours povedlo, když vyhrálo 3:2.