Festival uměleckého skla představí dílo Jiřího Šuhájka

Karlovy Vary - Součástí doprovodného programu mezinárodního filmového festivalu je už posedmnácté Festival uměleckého skla Glassfest. Hlavní hvězdou výstavy ve Vřídelní kolonádě je světoznámý umělec Jiří Šuhájek.

„Výstavní prostor zaplnila více než stovka prací, přesto jde stále jen o ukázku z jeho rozsáhlé umělecké tvorby. Skleněné obrazy, hutně tvarované a z volné ruky foukané plastiky a samozřejmě i práce pro sklárnu Moser,“ uvedla kurátorka výstavy Eva Hanyková.



Šuhájek se během své tvorby zaměřil i na velká díla.



„Nemůže chybět ani skleněná figurální plastika určená do architektury v podobě téměř čtyř metrových samurajů. Ukázky ze Šuhájkova jedinečného obšírného díla doplní svými artefakty několik zahraničních sklářů,“ řekla Hanyková.



Jiří Šuhájek je známý především jako malíř a designér sklárny Moser, pro kterou navrhuje skleněné výrobky už od roku 1961. Mimo jiné je také autorem nedávno instalovaných soch, které jsou trvale umístěné před sklárnou Moser. „Festival svědčí nejen o zájmu veřejnosti o novinky, které každoročně nabízí svět uměleckého skla, ale současně to potvrzuje skutečnost, že sklo Karlovým Varům sluší,“ vysvětlila Hanyková. Samotná sklárna letos oslavila 160 let od otevření první dílny Ludwigem Moserem, a právě proto byl vybrán Jiří Šuhájek, který v Moseru začínal jako kreslíř, jako současná nejvýznamnější osobnost sklárny.



Výstavu již tradičně pořádá Galerie MINEA CARLSART a ředitelství Správy kolonád a přírodních zdrojů.



Kromě výstavy, která potrvá až do konce srpna, se můžete přijít podívat na vernisáž v sobotu 1. července od 20 hodin, kde budete mít příležitost seznámit se s Jiřím Šuhájkem osobně. Při této příležitosti bude před kolonádou nainstalovaná hutní pec, na níž bude sám Šuhájek vyfukovat několik svých vlastních unikátů. A pokud by i tohle bylo málo, tak můžete vyrazit v neděli 2. července od 9 hodin na den otevřených dveří Moser, kde Šuhájek předvede své mistrovství s píšťalou a sklářskou pecí.