FOTO: Děti si zkusily práci keramiků

Karlovy Vary - Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech pořádá kreativní dílničky, které podporují dětskou tvořivost. Tentokrát využila tuto příležitost Waldorfská základní škola Wlaštovka.

Šestnáct třeťáků pod vedením třídní učitelky Ivany Pečimúthové si osahalo práci výrobce a dekoratéra keramiky. „Když nás nějaká škola osloví, tak se jí snažíme vyhovět,“ uvedl vedoucí odborného výcviku Vít Čmolík.



Práce v dílničce se stala součástí výuky. „Máme teď ve škole epochu řemesel. V té si sami vyrábíme. Už jsme s dětmi byli v Nové Roli, kde viděly výrobu porcelánu. Máme v plánu ještě navštívit sklárnu Moser. Keramik je typickým oborem našeho kraje, tak chceme, aby to děti znaly. Učí se o vzniku a vývoji. Tyto znalosti patří k základnímu vzdělání tady v kraji,“ řekla třídní učitelka Ivana Pečimúthová. Děti si na vlastní kůži zkusily tvorbu keramického vajíčka nebo lepení obrázků na vypálená porcelánová vajíčka a destičky. „Lepila jsem Krtečka na destičky a moc mě to bavilo. Lepila jsem si i vlastní porcelánové vajíčko. Ani to nebylo moc složitý,“ řekla osmiletá Adélka Říhová.

Dokonce i vlastní tvorba keramických velikonočních vajec měla úspěch. „Vyrobil jsem si vajíčko. Bylo to docela jednoduchý. A moc mě to bavilo. Až bude hotové, tak ho pověsím ve třídě na zeď,“ svěřil se téměř devítiletý Jindřich Pečimúth.Poté, co děti svá keramická vajíčka dotvořily, tak je nechaly ve škole, kde jim je vypálí. Následně se děti z Wlaštovky opět vrátí, aby si je ještě nabarvily.Zajímavostí je, že obor keramik malíř letos slaví sedmdesátileté výročí na Karlovarsku. „Ve Staré Roli byla první učňovská škola práce. Od té doby se traduje toto řemeslo,“ doplnil Čmolík.