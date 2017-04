FOTO: Když na motorce, tak bezpečně

Karlovarský kraj - Více než 21 tisíc motocyklů je evidováno v Karlovarském kraji. Číslo, které rok od roku roste a nejinak tomu bude i letos.

I když motorkářská sezona sotva začala, na jednostopé vozidlo chce letos usednout řada nováčků. Na výrazném nárůstu počtu jednostopých vozidel mají ale i nadále největší podíl skútry s obsahem motoru do 125 ccm. Řídit je může každý, kdo vlastní řidičský průkaz skupiny B na osobní automobil. Skútr ovšem musí mít automatickou převodovku.

„Lidé rychle přišli na to, že skútr je ideální dopravní prostředek na dojíždění do práce s minimálními náklady na provoz. Ovšem ani v případě skútrů nelze zanedbávat údržbu a je třeba dbát na bezpečnost,“ uvedl Josef Roštejnský z karlovarského servisu Motorace Consulting.

Právě faktor bezpečnosti je pro řidiče jednostopých motorových vozidel, ať už jde o skútry nebo silné motorky, rozhodující.

Motorkář je mnohem ohroženější než řidič automobilu. Zda se z vyjížďky nebo cesty vrátí v pořádku, o tom rozhoduje mnoho věcí. Jednou z důležitých je i odpovídající stav motorky či skútru. Zvláště po „zimním spánku“ je třeba stroj před prvním vyjetím důkladně zkontrolovat. Kdo není odborně tak zdatný, že si dokáže poradit sám, měl by navštívit specializované motoservisy a svěřit svůj stroj raději odborníkům. „Už po sezoně je přece jasné, v jakém stavu jsou pneumatiky, brzdové destičky a kotouče nebo řetězové sady. Před jarním vyjetím je třeba zkontrolovat hnací ústrojí, ať už je používán řetěz, řemen nebo kardan. Zkontrolovat tlak v pneumatikách,“ poznamenal Roštejnský. Nakolik bude jízda na motorce bezpečná, to závisí do značné míry na jejím technickém stavu. „To, že si někdo koupí motorku, z něj motorkáře ještě nedělá. Skutečný motorkář je zodpovědný na silnici nejen k sobě, ale i k ostatním účastníkům provozu. A také se stará nejen o sebe, ale rovněž o svůj stroj. Ať už sám, nebo prostřednictvím servisu,“ uvedl Roštejnský.