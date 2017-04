FOTO: Muzeum láká novou, interaktivní expozicí

Karlovy Vary - Po dvou letech rekonstrukce se znovu otevírá karlovarské muzeum. Tedy přesně 30 let od otevření původní expozice, jež byla nahrazena novou. A láká na novou, interaktivní expozici. Vylepšení muzea přišlo zřizovatele, Karlovarský kraj, asi na 40 milionů korun.

Z toho 20 milionů stála expozice muzea. „Rekonstrukce muzea nebyly jen dva roky, co bylo zavřené. Byl to proces, který trval pět let, kdy se střídal úspěch s beznadějí,“ uvedla ředitelka muzea Lenka Zubačová.



Karlovarské muzeum se teď může hrdě měřit s ostatními moderně vybavenými muzei, která odpovídají požadavkům dnešní doby. A to díky dotykovým tabletům a videoprojekcím.



Velká rekonstrukce a změna expozice muzea vyšly na 150. výročí jeho vzniku. „Není to náhoda. Byl to náš úmysl. Začali jsme vše plánovat už v roce 2012. Chtěli jsme něco převratného,“ řekla Zubačová. A to se povedlo. Karlovarské muzeum se může pyšnit dotykovou výstavou, která je určena nejen pro zrakově postižené, ale i pro návštěvníky, kteří mají chuť zapojit všechny svoje smysly. „V muzeu je dotyková a dětská cesta. Na dětské se nachází čtrnáct kukátek, která musí děti v expozici najít. Na nich jsou pak zobrazené zjednodušené dějinné ukázky, které ilustroval Dalibor Nesnídal,“ sdělila ředitelka.



Výjimečnost dotykové cesty spočívá také v tom, že exponáty jsou vyrobeny z různých materiálů, jako jsou porcelán, dřevo nebo kov, čímž je právě pro slepce unikátní. „Před otevřením bylo v muzeu několik zrakově postižených návštěvníků, kteří si vše zkusili,“ dodala Zubačová.



Muzeum přibližuje i dějiny města Karlovy Vary a regionu. „Nabízí procházku dějinami zážitkovou formou. Emoce a poučení, to jsou dva základní pilíře nové muzejní expozice,“ uvedl mluvčí muzea Lev Havlíček.