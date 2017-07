FOTO: Školáci z regionu se utkali ve velké dopravní soutěži

Karlovarský kraj – Konečně jsme se dočkali deště, ale kvůli dlouhému suchu jako by řidiči zapomněli, že to za mokra na silnicích klouže. Ve čtvrtek celý den pršelo a pro dopravní policisty v Karlovarském kraji to znamenalo výjezdy ke 14 nehodám. Většina z nich se stala právě kvůli mokrým cestám.