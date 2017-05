FOTO: Taktika, zbraně a tvrdý výcvik. To je S.G.T.S.

Karlovy Vary - S.G.T.S. To je zkratka pro neziskovou organizaci Secondary Group Team Soldiers, jednotku s 15letou historií.

Samotný tým byl založen v roce 2002 a věnoval se cvičení taktiky v opuštěných budovách a své zkušenosti jezdili uplatňovat na airsoftové akce.



O několik let později se členové rozhodli, že založí stejnojmennou organizaci, a tak se i stalo, a to v roce 2014. Tato organizace se zabývá prací Policie ČR, zejména tedy zásahových jednotek. Náplní činnosti je cvičení CQB neboli boje zblízka, zákroků na dopravní prostředky, eliminace nebezpečných osob. Výcviky jsou sestavovány do dnešní reality a mají za cíl osvojit si dovednosti z krizových situací.

Náplň výcviku se mění, jednou se cvičí se psovody, potom se cvičí taktika i se zbraněmi, tichý i hlasitý vstup do objektu nebo místnosti za pomoci prostředků, které jsou k dispozici (beranidlo či pyrotechnika), poutání a prohlídka osoby a samozřejmě se cvičí i výškové práce. Slaňuje se ze střechy budovy do okna či balkonů.



Členové S.G.T.S. jsou proškolení a certifikovaní zdravotníci, kteří již několikrát zasahovali u dopravní nehody nebo sraženého cyklisty, někteří slouží u ČČK. Každý člen má přidělenou svou specializaci, jako je například zdravotník, vyjednavač, pyrotechnik, řidič. Jednotka působí v celém Karlovarském kraji a dále má dvě sesterské jednotky s působností v Praze a Ostravě. Nedílnou součástí činnosti je organizace různorodých akcí pro veřejnost a mládež v podobě dětských dnů, letních táborů, kde jsou k vidění dynamické ukázky, a dětského kroužku, který tato organizace vede. Na kroužku děti učí základy přežití v přírodě, první pomoc a pořádají se soutěže o hodnotné ceny. Jednotka často spolupracuje s policií na cvičení modelových situací, jako je aktivní střelec, nebo vyjíždí na pátrací akce po pohřešovaných a ztracených osobách.

Ten, kdo chce vstoupit do jednotky, musí splnit několik kritérií, mezi která patří výborný fyzický i psychický fond, týmový duch, časová flexibilita a věková hranice 16 let. Pakliže se uchazeč rozhodne přihlásit, čekají ho 3 měsíce výcviku.



Zde se naučí bezpečnou manipulaci se zbraněmi, práci na laně, uzly, pohyb a komunikaci v týmu, základy první pomoci. Pokud dojde ke konci, čeká ho takzvaný pekelný víkend, při kterém si sáhne na dno svých sil. Po úspěšném absolvování jsou nováčkovi slavnostně předány nášivky a je právoplatný člen týmu.



Případní zájemci se mohou informovat na webových stránkách sgtsoldiers.cz



Jednotka S.G.T.S. spolupracuje s další organizací Traicont a jednotkou podobného charakteru PMC WOLF MOST a Tron.



Dominik Hauner