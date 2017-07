FOTO: Festival byl roztančený, filmový svátek ale končí

Karlovy Vary – Předáním Křišťálových glóbů a závěrečnými projekcemi v sobotu vrcholí 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Filmový festival není jen o chození do kina, ale i o koncertech, doprovodných akcích a odpočinku.Foto: Deník / Šmudlová Barbora

O jednu z největších kulturních a společenských akcí pořádaných v Česku byl i letos velký zájem, Karlovy Vary prošly opět zatěžkávací zkouškou. Není divu, vždyť jen do včerejšího rána bylo prodáno více než 132 000 vstupenek a uskutečnily se téměř čtyři stovky projekcí. A ke čtyřem stovkám bylo i filmových tvůrců, kteří se festivalu zúčastnili. Největšími hvězdami byli jednoznačně američtí herci Uma Thurmanová a Casey Affleck. Festivalu tentokrát přálo počasí, obvyklá úmorná vedra či bouřky s vichřicí se nedostavily. Alespoň do včerejšího odpoledne.

Tisíce filmových fanoušků mohly navštívit nejen stovky projekcí ve festivalových sálech, ale také si užít spoustu zábavy při mnoha doprovodných akcích. Kromě jiného si lidé mohli zajet speciálním vláčkem či autobusem do porcelánky v Nové Roli nebo do Mattoniho muzea v Kyselce. Skvělé byly i největší festivalové koncerty, ať už Energy Fest či vystoupení Michala Hrůzy s Karlovarským symfonickým orchestrem. Se svou troškou do mlýna přispěl i Karlovarský kraj. Připravil v areálu Meandr zábavné odpoledne Roztančený festival pro rodiny s dětmi, kde se všichni mohli cítit jako filmové celebrity.