Františkovým Lázním hrozí, že budou platit miliony

Františkovy Lázně - Nejvyšší soud dal v kauze autokempu Amerika za pravdu františkolázeňské radnici. Zamítl dovolání Vojtěcha Matouška, bývalého nájemce, který nesouhlasil s vyklizením areálu. I přes výsledek dovolání ale městu hrozí, že bude muset bývalému nájemci zaplatit náhradu škody v řádech statisíců až milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Nájemní smlouva byla na rozhodnutí starosty, protože Františkovy Lázně nemají radu,“ vysvětlil současný starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Nájemní smlouvu podepsal bývalý starosta Ivo Mlátilík těsně po komunálních volbách, tedy v mezičase, kdy se ještě nesešlo nové zastupitelstvo, které má za povinnost dosluhující starosta po volbách svolat. Chebský i plzeňský odvolací soud shodně konstatovaly, že rychlost, se kterou bývalý starosta Ivo Mlátilík vybral nabídku Vojtěcha Matouška, se jeví jako problematická, a to právě s ohledem na období, kdy tak učinil. Uskupení starosty nezvítězilo, takže bylo pravděpodobné, že již starostou nadále nebude. I na to soud poukázal. Ač to zákon výslovně neříká, má starosta v přechodném období, než je zvoleno nové zastupitelstvo, respektovat výsledky voleb a omezit výkon své pravomoci jen na nezbytná jednání. „Uzavření smlouvy o pronájmu autokempu bylo po skončení sezóny nezbytné stěží,“ píše se v rozsudku plzeňského krajského soudu, který má redakce k dispozici.

Na úřad přišly tři nabídky. Nabídka Vojtěcha Matouška byla 150 tisíc korun ročně na deset let s tím, že v případě dosažení čistého zisku nad 500 tisíc korun bude nájemné navýšeno o 200 tisíc korun, v případě čistého zisku nad milion korun mělo být o 500 tisíc korun vyšší a nad dva miliony korun mělo být nájemné navýšeno o 700 tisíc korun. Přihlásila se také společnost ALGON, a.s., která nabídla 200 tisíc korun ročně na období 20 let a k tomu investice do areálu ATC ve výši 5 milionů korun. Poslední nabídka přišla ze společnosti ALG Property, která nabídla 400 tisíc korun ročně na tři roky.Tehdejší starosta Ivo Mlátilík rozhodnutí odůvodnil tím, že je doba určitá na 10 let s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb podle jeho názoru nejvýhodnější. Dvacet let byla podle něj s ohledem na investici města příliš dlouhá doba na to, aby si město pronájmem zafixovalo majetek, a naopak tři roky považoval zase dle svého vyjádření pro uvedený provoz za příliš krátký čas. Nabídka Vojtěcha Matouška prý zohledňovala ekonomické výsledky, kdy mohlo město při optimálním zisku získat nájemné až 850 tisíc korun. Proti druhým dvěma nabídkám navíc namítl, že mají oba subjekty stejnou adresu, a investice PROPERTY ALG, a.s., ve výši 5 milionů korun do zcela nového zařízení je „zcela nepochopitelná a alibistická.“Chebský soud i plzeňský odvolací se vyjádřily, že „nájemní smlouva odporuje dobrým mravům, je pro obec zjevně nevýhodná a porušuje základní pravidla pro hospodaření s obecním majetkem“.Vojtěch Matoušek tak může po rozhodnutí Nejvyššího soudu zvolit ještě ústavní stížnost. I přes všechna rozhodnutí soudů visí nad Františkovými Lázněmi hrozba nutnosti platit odškodné pro Vojtěcha Matouška. „S panem Matouškem vede město ještě další dva spory,“ potvrdil současný starosta Jan Kuchař. „Ten první se týká náhrady škody za neplatně podepsanou smlouvu a za to, že musel z autokempu odejít. Druhý spor se týká nového výběrového řízení na pronájem kempu Amerika,“ uvedl Jan Kuchař s tím, že se jej zúčastnil jak Vojtěch Matoušek, tak DE PRESTIGE CAFÉ, s. r. o., patřící manželce Ivo Mlátilíka, který za tuto společnost u soudu jedná.„Je to společná žaloba. Takže Vojtěch Matoušek a Ivo Mlátilík, kteří nejdříve podepsali neplatnou smlouvu, se pokouší napadnout výběrové řízení jen proto, že ani jeden z nich nebyl uspokojen,“ dodal starosta Jan Kuchař.Deník požádal o vyjádření také Vojtěcha Matouška, a to na e-mailu františkolázeňského sdružení ANO, jehož je předsedou. Do uzávěrky čtvrtečního vydání však redakce jeho reakci neobdržela.