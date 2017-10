Hasiči vám ukáží, že „smolný pátek“ může být klidně pohodovým dnem

Karlovarský kraj - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje připravil akci Den požární bezpečnosti, která veřejnosti ukáže, že pátek třináctého vůbec nemusí být smolným dnem.

Požární hlásič. Ilustrační fotoFoto: archiv výrobce

A vlastně ani dny ostatní. Díky účinným opatřením totiž lze smůle, alespoň co se týká požární prevence, úspěšně vzdorovat. Na pátek 13. října jsou tak připravené atraktivní a zároveň poučné akce pro veřejnost. A to ve třech oblastech.



„V obchodních centrech v Chebu a v Karlových Varech budou hasiči ve stáncích ukazovat, jak je možné zabezpečit si svůj dům například vhodnými hlásiči kouře či unikajícího plynu nebo jak se správně starat o komíny. Pro děti pak bude připravena interaktivní hra, která učí správně používat tísňovou linku. V obou centrech budou hasiči očekávat návštěvníky od 14 do 17 hodin, v Karlových Varech ve Varyádě a v Chebu v Dragounu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.



V tento den se hasiči navíc opět vypraví číst speciální hasičské pohádky dětem. Zavítají do vybraných mateřských škol nebo například v Sokolově na dětské oddělení nemocnice.



„Novinkou pátku třináctého je, že bude možné pokládat otázky hasičům přes jejich oficiální stránku na facebooku. V čase od 13 do 15 hodin bude tým hasičů online odpovídat na přijaté dotazy. Ty by se měly týkat primárně okruhů právě požární prevence v oblasti detekce plynů v domech a správné údržby komínů. Je ale možné se kromě těchto oblastí zeptat na cokoliv, co se týká činnosti hasičů,“ poznamenal Kasal.

Dotazy bude možné pokládat hasičům přes komentáře na facebooku v pátek 13. října od 13 do 15 hodin, nebo je možné je poslat e-mailem i předem.



„To v případě, že v uvedený čas někdo nebude mít možnost být online připojený k našemu facebooku, a přesto by se chtěl na něco zeptat. I na dotazy došlé předem prostřednictvím e-mailu odpoví tým hasičů během uvedené doby na facebooku. Dotazy je možné posílat na mail: martin.kasal@hzs-kvk.cz,“ dodal Kasal.