Hejtmanství spouští projekt Senior pas

Karlovarský kraj – Už začátkem příštího roku, možná i na konci toho letošního bude moci přibližně padesát tisíc seniorů v Karlovarském kraji využívat Senior pas.

AKTIVNÍ SENIOŘI. Projekt Senior pas, který připravuje Karlovarský kraj, nabídne starším lidem řadu výhod.Foto: Archiv Deníku

Současná krajská koalice v čele s hnutím ANO se tak pouští do plnění jednoho z největších slibů, které v předvolební kampani lidem slibovala. Majitel Senior pasu, který bude nepřenosný a zdarma, totiž bude moci čerpat řadu slev, například na jízdné, na vstupy na kulturní či sportovní akce, využívat dovoz léků zdarma, jednorázově výhodně nakupovat v obchodních centrech s padesátiprocentní slevou a další benefity, ale také získat poloviční kompenzaci na dálniční známku.

Celý projekt bude podle Petra Kubise (ANO), krajského náměstka pro bezpečnost a sociální věci, stát necelých šest set tisíc korun, z nichž by sedmdesát procent mohlo hradit Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Projekt je rozčleněn do několika fází a my jsme nyní v té přípravné. Hodně jsme o tom hovořili před volbami, teď nastal čas, kdy je potřeba začít sliby také realizovat. Nejprve ale musíme vysoutěžit firmu, která nám celý projekt zadministruje. A chceme také vědět, co by seniorům pomohlo nejvíce a o co by měli zájem.

Proto také budeme jednat se Svazem seniorů Karlovarského kraje,“ vysvětlil náměstek Kubis. Vedení kraje sice už schválilo žádost o podání dotace na přílušné ministerstvo, ale od jakého věku by senioři měli na pas nárok, to zatím určeno není. Hovoří se o 55 letech a výše. „Nepočítáme s tím, že bychom měli firmám, které se do projektu zapojí, slevy nějak kompenzovat. Předpokládáme, že budou solidární, všichni jednou budeme staří,“ doplnil náměstek Kubis. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) musí mít projekt jasná pravidla, aby pasy a především dálniční známky nebyly zneužitelné a skutečně sloužily jen pro cílovou skupinu seniorů. „Senior pasy fungují i v jiných krajích a je to velmi žádaná služba. Senioři jsou díky Senior pasům aktivní, mají na výběr široké spektrum věcí a mohou si vybrat z aktivit, které preferují,“ uvedla hejtmanka. V dalších fázích by chtěl kraj projekt rozšířit na národní úroveň a zavést senior pointy. „Senioři by tak měli k dispozici poradenskou službu či internet zdarma,“ vysvělil náměstek Kubis. Rodinné pasy, o nichž kraj do budoucna také uvažuje, by zase ocenily rodiny s dětmi.

Senior pas:Senior pas už funguje v osmi krajích. Inspiraci čerpal Karlovarský z Vysočiny. Pas bude zdarma a nepřenosný. Senior může čerpat slevy od pěti do 50 procent. Projekt bude mít vlastní web i katalog. Ostrý start je koncem roku.