Karlovarský kraj – Povinnou deratizaci zavádějí nově některá města v Karlovarském kraji. Příkladem je město Sokolov, které vydalo závaznou vyhlášku, v níž je deratizace přímo nařízena. Více k problematice s Liborem Čihákem, který v oboru ochranné deratizace působí již 30 let a je majitelem specializované deratizační firmy z Nejdku. Ta patří k největším firmám DDD v Karlovarském kraji.

Hlodavci se přemnožují, města nařizují deratizaci.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Zastupitelstva v některých městech v Karlovarském kraji schválila vyhlášky, které nařizují povinné deratizace. Jaký je důvod a kdo je vůbec povinen deratizaci provést?

Plošnou deratizaci na daném území obcí může vyhlásit správní úřad v případě zjištění zvýšeného výskytu škodlivých hlodavců, a to pouze se souhlasem příslušného ministerstva. Informace od občanů k hlášeným výskytům potkanů shromažďují odbory životního prostředí. Například v Sokolově se v posledních měsících i na veřejných prostranstvích potkani přemnožili. Město si na deratizaci svého majetku najalo naši firmu. Ovšem povinnost provést deratizaci na své náklady mají i všichni majitelé nebytových objektů, provozoven, firem a správci či majitelé obytných domů, sdružení nájemníků, bytová družstva i provozovatelé sítí. Ostatně zákon (č. 258/2000, pozn. red.) o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnost provádět běžnou ochrannou deratizaci každé osobě, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Tečka. A to bez dalšího upřesnění. Vyhláška nyní upřesňuje tuto povinnost termínově, a to od 11. dubna do 11. června 2017.

Ale v samotné vyhlášce není o způsobu provedení žádná zmínka.

Ano. Text vyhlášky je bohužel velmi strohý a podle mého soudu nedostatečný. O průběhu deratizace na veřejných prostranstvích jistě bude občany informovat město Sokolov. V tomto období věnujte zvýšenou pozornost svým domácím mazlíčkům a dětem i na ulici. Ponechávat je bez dozoru by bylo nezodpovědné. Postup a metody deratizace veřejných prostor řeší město Sokolov s najatou deratizační firmou. K tomu vám bližší informace nesdělím.

Jak si tedy mohou firmy a občané deratizaci zajistit ve svých objektech?

Nejlépe je svěřit tuto činnost odborné firmě v oboru DDD. Deratizační firma o provedené deratizaci vypracuje protokol a předá jej objednateli. Ten bude mít dokument k dispozici pro případné kontrolní orgány. Naše firma též zasílá tyto protokoly v elektronické podobě. Naše služby je možné objednat na www.deratizator.cz.