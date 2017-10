Hon na krvelačnou bestii, intriky i milostné pletky v zámeckém parku

Valeč - Dobové kostýmy, intriky, milostné pletky i události při lovu na tajemnou bestii. Necelá stovka nadšenců se změnila na postavy z 18. století v unikátním projektu De la Bête, který se odehrával v zámeckém parku.

Křehké dámy se věnovaly okultismu, klevetění i manipulaci se svými protějšky.Foto: Archiv/De la Bête

„Hra je ve skutečnosti založena na velkých klasických románech. Devadesát pět postav, které v ní vystupují, je koncipováno jako román, který má svůj začátek, prostředek a konec. Je nějaké hlavní téma a lidi si ho zpracovávají sami. Na začátku dostali obsáhlý životopis své postavy a její motivace. Potom vstoupili do hry s tím, že jsou vedeni třemi až pěti zápletkami včetně svojí osobní a většími skupinovými. S tím, že historická inspirace je zjevná, zároveň s tím hra není historická, ale maximálně historizující. Historie nás sama o sobě nezajímá. Hlavní jsou pro nás příběhy, pozadí a myšlenkové pochody té doby,“ uvedl vedoucí projektu De la Bête David Wagner.

Přestože každá postava má svou dějovou linku, která je volná, všechny spojuje bestie. „Hlavní téma je inspirované událostmi kolem lovu na bestii, která byla pravděpodobně přerostlý vlk nebo nějaký jiný mutant. Právě tam došlo k tomu, co spousta lidí označuje za klíčový moment, kdy došlo k odkouzlení světa. Racionalita vytlačuje emocionální představy a my s tímto kontrastem pracujeme. Hlavní téma je ale hon na bestii, který má vysloveně podobu: jsme lovci a naháníme nějakou bestii, byť tam jsou zvraty a zápletky v tom, o co jde, a samozřejmě každá role je koncipovaná tak, že se utkává s nějakou bestií v metaforičtějším smyslu. V tom historizujícím kabátku se řeší poměrně aktuální a vážné problémy, což je důvod, proč hra běží už poosmé a asi ještě párkrát se hrát bude,“ nastínil Wagner. Součástí hry je 250 dopisů, deníkových zápisů a podobných písemností, které přináší nové poznatky, s nimiž se dá děj rozvíjet. „Kromě toho, že účastníci hrají své role, tak i připravený děj je do velké míry na nich, je hodně volný. A ještě je poháněný a doplňovaný našimi vedlejšími rolemi, které přinášení nové impulsy,“ vysvětlil Wagner.

Celý projekt je postavený na tom, že přijedete, zaplatíte, dostanete kostým na míru a pak už si jenom hrajete. Více informací o hře se dozvíte na www.delabete.rolling.cz