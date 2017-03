Hudební klub zaplnili piráti, šašci, broučci a další fantastické masky

Karlovy Vary - Dětské maškarní se uskutečnilo o uplynulém víkendu v karlovarském klubu Brooklyn ve Staré Roli. Akci pořádalo kulturní sdružení Drahušky Opletalové.

Jako tradičně ples zahájila královská výprava v čele s oblíbenými postavami kuchtíka a kašpárka. O výbornou hudební atmosféru se postarali DJ Jaromír a Tom Marunovi. Úžasnou náladu vykouzlil a vydával ze sebe po celou dobu kašpárek Simča. Neúnavně zapojovala děti i jejich rodiče do víru soutěží, her a tance.

Princezny s malými rozkošnými princezničkami strhly k tanci i tatínky. Tu skvělou náladu a atmosféru doplnila nádherným vystoupením princezna Zuzanka Tuláková.

Musím podotknout, že atmosféra v sále panovala skvělá, ale bylo to především díky vynikajícímu publiku, které se od prvních okamžiků zahájení bálu bavilo. Rodiče se s nadšením zapojovali do všeho, co jsme pro děti měli připraveno. To nás motivuje a posunuje dál.

Nesmírně si vážím toho, že rodiče děti nazdobili a přišli za námi. Myšlenku upořádat ples měl pan Jan Podzimek a Jan Štěpnička. Jsme za to moc vděčni, může přijít veřejnost, není to směrováno jen pro nějakou vyhraněnou společnost. Jako vždycky si děti odnesly všechna 1. místa, také obdržely spoustu cen, sladkostí a vynikající občerstvení. Tohle vše bychom ale nemohli uspořádat, kdyby nebylo skvělých lidí. Ano, mluvím o sponzorech, kteří tím, že neodmítnou podat pomocnou ruku, když je oslovíme, vykouzlí na tvářičkách ten nejkrásnější úsměv na světě, dětský, šťastný.

Drahuška Opletalová