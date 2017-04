Hurá na řeku! O víkendu víla slavnostně odemkne Ohři

Sokolovsko – I když se zima jen nerada smiřuje s tím, že její období skončilo, na svoji sezonu se těší a také pilně připravují vodáci. O víkendu slavnostně odemknou řeku Ohři, a pokud počasí bude přát, nebude už nic bránit tomu, aby vyrazili na vodu.

Už při zamykání Ohře na podzim sjížděli vodáci řeku z Kynšperka do Sokolova, kde se konal program.Foto: Dronte

Řeka Ohře se pravidelně odemykala i zamykala v loketském amfiteátru. Vloni na podzim byli pořadatelé nuceni udělat změnu a přesunout akci do sokolovské loděnice. „A už to tak zůstane definitivně,” potvrdil pořadatel Míla Pražák. „Měli jsme pozitivní ohlasy s tím, že úsek z Kynšperka do Sokolova je také hezký. Jede se přes šlajsnu v Černém Mlýně, která je příjemná a bezpečná. Je to o něco delší, ale lidé byli spokojení,” uvedl. Návštěvníkům se líbilo i menší prostředí loděnice, kde k sobě měli blíž. „Je fajn, že lidé přijdou do našeho tábořiště v Kynšperku, tam si vyzvednou lodě a splují zase do našeho tábořiště v Sokolově,” vyzdvihl.

Program sobotního Odemykání Ohře je bohatý a tradiční. Účastníci se mohou těšit na plavbu po řece i kulturní program v loděnici. Sraz zájemců o splutí je v 11 hodin v tábořišti Dronte v Kynšperku. V poledne se vyráží na řeku. „Nezapomeňte si vzít masky a kostýmy, ať je večer co hodnotit,” vzkazují pořadatelé. Hudební program v loděnici začne ve dvě odpoledne. Produkci kapel Roháči, DRC či Trepka doplní i projížďky na loďkách. „Večer pak vystoupí bubeníci a úplně na závěr víla slavnostně odemkne řeku,” informoval dále Míla Pražák. Jak dodal, program se ještě dolaďuje, protože na poslední chvíli vypadla kapela Jauvajs.

Festivaly na Ohři má pod palcem Vodácká půjčovna Dronte. Kromě Odemykání a Zamykání Ohře se lidé mohou letos těšit na festivaly, na které jsou zvyklí. „Bude to samozřejmě ještě Den Ohře a na konci srpna Folková Ohře v Kynšperku,” vyjmenoval Pražák. Vodácká půjčovna Dronte provozuje i vlastní vodácká tábořiště. Na Ohři jsou to tábořiště v Kynšperku nad Ohří, Sokolově a Lokti. „Všechna tábořiště nabízejí možnost stanování, parkování aut, občerstvení a je zde možné vyzvedávat a vracet lodě,” doplnil. Informace najdete na webových stránkách www.dronte.cz.



Odemykání Ohře

11:00 sraz vodáků v Kynšperku



12: 00 vyplouvá se do Sokolova



14:00 DRC Ostrov



15:00 Roháči



16:00 Trepka



17:00 KV Expres



18:00 4R



19:00 ???, bude změna



20:30 Drum band Františka Zemana z Ostrova



21:00 Odemčení řeky vílou