Jak a kde získat peníze na záchranu Císařských lázní?

Karlovy Vary - O možnostech financování kompletní obnovy národní kulturní památky Císařské lázně jednali hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj.

Řešily se především podmínky, za kterých je možné na opravy získat evropské dotace.



„Hovořili jsme o tom, že by Evropská unie měla zrušit omezení pro čerpání dotací na opravu kulturních památek. Nyní se podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj zřejmě rozšíří z infrastruktury malého měřítka, takzvané pravidlo small scale, i na větší projekty obnovy národních kulturních památek. To by znamenalo, že bychom mohli čerpat až 85 procent dotace z celkových nákladů na celou rekonstrukci, což by přineslo velkou úsporu pro krajský rozpočet i rozpočet města,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová. Zároveň ale dodala, že by to znamenalo dodržení velmi striktních podmínek, budova by se nesměla využívat k žádným komerčním akcím, ale výhradně ke kulturnímu vyžití.



Po dobu udržitelnosti projektu, která trvá 5 let, by se v budově nemohly konat například doprovodné akce Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, natáčení filmů nebo reklam, prostory objektu by nebylo možné pronajímat.

V současnosti lze na obnovu Císařských lázní získat z Integrovaného regionálního programu asi 135 milionů korun. Náklady na celkovou opravu Císařských lázní by se měly pohybovat okolo půl miliardy korun.Karlovarský kraj si převzal povinnosti a závazky ze zrušeného zájmového sdružení Císařské lázně, znovuobnovil příspěvkovou organizaci, která je teď pod daleko důkladnější kontrolou rady kraje a všech zastupitelů.„Vyhlásili jsme výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace a v květnu plánujeme uskutečnit veřejnou diskusi, kde chceme občanům předat veškeré informace a získat díky tomu zpětnou vazbu, jakou mají představu o využití památky,“ připomněla Vildumetzová.