Jak se mají děti chovat na silnici? S výukou pomohou dopravní hřiště

Karlovarský kraj – Jak naučit děti správnému chování v dopravním provozu, aby se nestávaly oběťmi nehod, často s tragickým koncem? Nejlépe je začít s prevencí co nejdříve a zvolit takovou formu, která nejen naučí, ale i pobaví. A k tomu jsou ideální dopravní hřiště.

I když to zní trochu jako fráze, Karlovarský kraj si důležitost dopravních hřišť uvědomuje.

I proto dotáhl do úspěšného konce snahu získat od ministerstva dopravy do zápůjčky mobilní dopravní hřiště. A to na časově neomezenou dobu. K mání pro školy bude bezplatně.

Hřiště je složeno z protiskluzových gumových podložek imitujících asfalt. Díky nim je možné vytvořit různé dopravní situace.

Samozřejmostí jsou i dopravní značky a světelné semafory, které jsou nezbytnou součástí řízení silničního provozu. Výhodou mobilního dopravního hřiště je jeho snadná manipulovatelnost a využitelnost za každého počasí. V zimě může být rozloženo v tělocvičnách, v létě pak kdekoliv venku.

„Mám velikou radost z toho, že můžeme školám nabídnout možnost bezplatného zapůjčení mobilního dopravního hřiště. Děti patří k nejohroženějším skupinám v dopravě a díky němu se snadněji naučí, jak se mají na silnicích chovat a jak mají dbát své vlastní bezpečnosti. Je to skvělá vzdělávací pomůcka,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Dětem a pedagogickému dozoru tak odpadá nutnost cestovat kvůli dopravní výchově po regionu.

„Plánujeme, že bychom hřiště půjčovali školám na jeden den, a to vždy ve středu. Možné by samozřejmě byly i dlouhodobější rezervace. Na webu Karlovarského kraje vzniká rezervační systém, který bude případné zájemce informovat o aktuálních zápůjčkách,“ poznamenal náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

V Karlovarském kraji jsou ovšem i dopravní hřiště takříkajíc venkovní. Celkem je jich sem a ne všechny jsou takříkajíc v dobré kondici. Na zlepšení současného stavu pamatuje Karlovarský kraj s novým dotačním titulem, kdy bude pro žadatele k dispozici celkem jeden milion korun. S tím, že každý může získat maximálně 250 000 korun.

Peníze budou především na nákup vybavení hřišť, tedy například dopravních značek, kol a koloběžek. Program by měl být vyhlášen co nejdříve a pokud o něj bude zájem, není vyloučeno jeho pokračování v dalších letech.