Jak zachránit hotel? Ve hře jsou tři možnosti

Boží Dar - Jaký bude osud zchátralého hotelu na Klínovci? Nyní jsou ve hře tři varianty. Prodej, oprava s využitím dotací a rekonstrukce s pomocí strategického partnera.

Objekty na vrcholu Klínovce - rozhledna, hotel a vysílač.Foto: Ilustrační foto Deník

„Stále platí, že město chce hotel Klínovec prodat, a v současnosti připravujeme podmínky pro tento prodej. Přesto jsou tady nyní i další možnosti. Mohli bychom dostat dotace na opravu nebo najít spoluinvestora, který by s námi do projektu rekonstrukce šel," uvedl místostarosta Jaroslav Formáček.

Šance města sáhnout si na dotace od státu je teď údajně více než reálná. „Pokud bychom dotace získali, město by se muselo poprat se záchranou hotelu. Museli bychom nechat zpracovat novou projektovou dokumentaci, na jejímž základě bychom požádali o stavební povolení. Nejdůležitější je, aby se všemi úpravami souhlasili také památkáři. V případě, že bychom dotaci nakonec nedostali a došlo na prodej, tak by kupec dostal už hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení k tomu. Díky čemuž by mohl hned začít s opravami hotelu," řekl starosta Jan Horník.

V takovém případě by kupci chyběla jen vlastní prováděcí dokumentace ke stavebnímu povolení. Varianta s využitím dotace se zdá nejschůdnější, přesto vše závisí na rozhodnutí zastupitelstva. „V pondělí 20. února zasedá zastupitelstvo města, které bude muset říct, jaké řešení upřednostňuje," poznamenal Horník.

Další možností, kdy by se město mohlo aktivně podílet na opravě hotelu, je spolupráce se silným investorem. Boží Dar koupil hotel v roce 2003 za 14 milionů korun, ale prodat ho chce minimálně za 20 milionů korun. V případě vypsání výběrového řízení by se ale mohla konečná částka ještě zvýšit. Opravy jsou odhadovány na 200 milionů korun.