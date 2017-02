Je tu problém! Kde parkovat u „zušky“?

Nová Role - V Nové Roli se pomalu rozdmýchává spor, který se točí kolem parkování před základní uměleckou školou. Poté, co se ZUŠ přestěhovala do nových prostor, vznikl problém, kde budou parkovat a vykládat nástroje.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Když jsme od města dostali k užívání novou budovu, proč nám musí stát u hlavního vchodu auto městského úřadu? Naproti přes ulici jsou další parkovací místa, proč si městský úřad nevyhradí parkovací místo tam?" uvedla ředitelka ZUŠ Květa Teturová.

Problém s parkovacím místem se řešil už dříve. „Jediné, o co žádám, je jedno parkovací místo před budovou pro potřeby školy. Podala jsem žádost i na radě města, ale ta byla zamítnuta. Když jedeme na koncert, tak nosíme těžké nástroje a nemůžeme se dostat do sálu. Vyhýbáme se zaparkovaným autům. Nechápu, proč bychom měli chodit z druhé strany. Městské auto může stát kdekoliv. Ale podle vedení města jsou úředníci zvyklí chodit právě tam. U vchodu z druhé strany je vjezd i pro poštu. Pro nás by bylo příjemnější vykládat a nakládat zepředu. Nemáme běžný provoz jako jiní. Když jedeme na koncert, tak se vracíme třeba i ve dvě hodiny ráno," sdělila Teturová.

Vedení města vidí situaci ale jinak. „Historicky tam má městský úřad jedno parkovací místo pro své úředníky. Vytvořit nové místo jinde a ubrat tak prostor pro parkování ostatním nejde. ZUŠ má vstup z druhé strany budovy, kde může nakládat a vykládat nástroje," uvedla starostka Jitka Pokorná.

Přesto je řešení v nedohlednu. „Současná situace mě mrzí. Základní umělecké škole vycházíme vstříc finančně i osobně. Parkovacích míst je v Nové Roli málo a my je nemůžeme odebírat lidem. Kdyby neměla ZUŠ vchod z jiné strany, ale takto se musím ohradit. Mrzí mě to. Vycházíme jim vstříc i přesto, že ZUŠ není naše organizace, ale Karlovarského kraje. Nikdy neřekneme ne. Místo aby přišli za mnou osobně, tak jdou za úředníky. Na druhou stranu nechápu, proč se problém s parkováním tak vyhrotil. Jsem z toho rozčarovaná," doplnila Pokorná.