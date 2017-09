Je vám pětapadesát? Tak si požádejte o Senior Pas

Karlovarský kraj - Senior Pasy, které umožní lidem využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech České republiky, začíná nabízet i Karlovarský kraj.

HEJTMANKA ukazuje, jak Senior Pas vypadá.Foto: Deník / Marie Peterová

Senior Pasy mají podobu plastové kartičky a jsou nepřenosné na jinou osobu. Kraj je po registraci vydá zdarma všem lidem ve věku od padesáti pěti let. Výrobu a distribuci karet financuje Karlovarský kraj s příspěvkem z Ministerstva práce a sociálních věcí.



„Snažili jsme se připravit a spustit projekt Senior Pasů v kraji v co nejkratším čase. Doufám, že přinesou našim seniorům díky zajímavým slevám spoustu podnětů k péči o jejich zdraví, k trávení volného času a k účasti na výletech. Chceme, aby Senior Pasy pomohly starším občanům být co nejdéle aktivní, protože jsme vděční za jejich dlouholetou práci a za jejich zkušený pohled na svět. Budeme se nyní snažit, aby se co nejvíce lidí zaregistrovalo a aby získali Senior Pas nejen prostřednictvím registračního formuláře v zářijových Krajských listech,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.



Požádat o Senior Pas lze i na internetových stránkách projektu, kraje či na akcích, které bude kraj pořádat v jednotlivých městech. Hejtmanka pravidelně navštěvuje obce po celém kraji a bude s sebou vozit registrační plátky. Občané se mohou obrátit s registrací přímo na ni. „O spolupráci požádáme také všechny starosty, aby nám pomohli informace šířit,“ poznamenala Vildumetzová.



Jednou z lákavých výhod, která by měla platit od nového roku, je sleva na dálniční známku. Na konkrétně padesátiprocentní slevu budou mít nárok všichni držitelé Senior Pasu. Pro seniory z Karlovarského kraje, ale i pro další zájemce bude 1. října připravena oslava Mezinárodního dne seniorů. Karlovarský kraj ve spolupráci se společností Sun Drive Communications připraví v Karlových Varech společenské a kulturní odpoledne. Jeho účastníci se budou moci zaregistrovat a získat Senior Pas.



Na tuto akci naváže série dalších „zastávek“ se Senior Pasy v různých městech kraje (viz infobox). „Věřím, že této možnosti využije co nejvíce lidí. V jednotlivých místech na ně budou čekat zástupci kraje a společnosti Sun Drive Communications, pomohou jim vyplnit registrační lístky nebo vysvětlí, jak se lze přihlásit později,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr Kubis.



Zastávky Senior Pas

Sokolov 5. 10. Senior roku, Městský dům kultury Sokolov



Mariánské Lázně 15. 10. Lázeňský festival jablek, kolonáda M. Gorkého



Aš 3. 12. Adventní setkání, Poštovní náměstí Aš



Cheb 13. 12. Vánoční trhy, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb



Další z těchto zastávek se plánuje i v Ostrově